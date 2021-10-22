En iyi 15 likit aydınlatıcı: Uygun ve yüksek fiyatlı likit aydınlatıcı önerileri
Her bütçeye uygun, yüksek ve düşük fiyatlı likit aydınlatıcıları seçtik. Nemsizlikten cilt tonu eşitsizliğine kadar birçok sorunla savaşan likit aydınlatıcılarla pürüzsüz bir cilde kavuşmak çok kolay. İşte piyasadaki en iyi 15 likit aydınlatıcı.
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Aydınlatıcılar (Highlighter), likit (sıvı), stick ya da pudra formunda karşımıza çıkıyor. En iyi 12 Stick aydınlatıcı listemizi okumuşsunuzdur. Bu sefer de sıvı formda aydınlatıcı sevenler için En iyi 15 likit aydınlatıcıyı listeledik. Aydınlatıcı nedir, nasıl kullanılır daha ayrıntılı öğrenmek isterseniz, aydınlatıcı dosyamıza da göz atabilirsiniz... Şimdi en iyi 15 sıvı aydınlatıcı ile devam edelim... İlk sırada Becca yer alıyor...
BECCA SHIMMERING SKIN PERFECTOR PEARL AYDINLATICI
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L’OREAL STAR DROPS AYDINLATICI
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BENEFIT HIGH BEAM AYDINLATICI
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BOBBI BROWN SPF 35 PRIMER PLUS RADIANCE IŞILTILI MAKYAJ BAZI