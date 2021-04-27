İftara çorba şöleni: 5 özel tarif

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Karnabahar Çorbası

Malzemeler

1 büyük karnabahar (1.5kg), çiçek şeklinde kesilmiş

½ yemek kaşığı öğütülmüş kimyon

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 kekik dalı

1 adet ince doğranmış soğan

1 adet ince doğranmış kereviz sapı

1 diş ezilmiş sarımsak

750-850ml sebze veya tavuk suyu

100 ml sade krema

½ ince kıyılmış küçük bir demet maydanoz

Aşama 1

Fırını 200 derecede ısıtın. Böldüğünüz karnabaharları 1 yemek kaşığı zeytinyağı, kimyon ve kekik ile harmanlayıp fırına atın. 15 dakika veya kızarana kadar pişmesini bekleyin. Acı olmaması için kekikleri daha sonra da ekleyebilirsiniz.

Aşama 2

Kalan yağı bir tencerede soğan ve kereviz ile ısıtın ve orta ateşte 10 dakika veya yumuşayana kadar kızartın. Sarımsakları ilave edin ve 1 dakika pişirin. Karnabaharları da karıştırın. Tencereye 750 ml et veya sebze suyunu da ekleyin ve kaynatın. 10 dakika pişirin.

Aşama 3

El blenderi veya mutfak robotu kullanarak çorbayı pürüzsüz olana kadar karıştırın. Kremayı ekleyin ve istediğiniz tadı vermek için baharatları serpin. Eğer biraz daha seyreltmek isterseniz fazladan et veya sebze suyu ekleyebilirsiniz. Kaselere koyun ve üzerine maydanoz, minik karnabahar ve fazladan zeytinyağı ekleyin.