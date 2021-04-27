İftara çorba şöleni: 5 özel tarif
Kimilerine göre hafif bir başlangıç olan çorba, bazıları için de bir öğün yerine geçecek kadar ciddi bir yemek. Tercihiniz her ne şekilde olursa olsun, çorba yapmanın ciddi bir özen istediği aşikâr. İftara saatler kala hala çorbanıza karar veremediyseniz bu 5 tarif tam size göre!
Karnabahar Çorbası
Malzemeler
1 büyük karnabahar (1.5kg), çiçek şeklinde kesilmiş
½ yemek kaşığı öğütülmüş kimyon
2 yemek kaşığı zeytinyağı
4 kekik dalı
1 adet ince doğranmış soğan
1 adet ince doğranmış kereviz sapı
1 diş ezilmiş sarımsak
750-850ml sebze veya tavuk suyu
100 ml sade krema
½ ince kıyılmış küçük bir demet maydanoz
Aşama 1
Fırını 200 derecede ısıtın. Böldüğünüz karnabaharları 1 yemek kaşığı zeytinyağı, kimyon ve kekik ile harmanlayıp fırına atın. 15 dakika veya kızarana kadar pişmesini bekleyin. Acı olmaması için kekikleri daha sonra da ekleyebilirsiniz.
Aşama 2
Kalan yağı bir tencerede soğan ve kereviz ile ısıtın ve orta ateşte 10 dakika veya yumuşayana kadar kızartın. Sarımsakları ilave edin ve 1 dakika pişirin. Karnabaharları da karıştırın. Tencereye 750 ml et veya sebze suyunu da ekleyin ve kaynatın. 10 dakika pişirin.
Aşama 3
El blenderi veya mutfak robotu kullanarak çorbayı pürüzsüz olana kadar karıştırın. Kremayı ekleyin ve istediğiniz tadı vermek için baharatları serpin. Eğer biraz daha seyreltmek isterseniz fazladan et veya sebze suyu ekleyebilirsiniz. Kaselere koyun ve üzerine maydanoz, minik karnabahar ve fazladan zeytinyağı ekleyin.
Kereviz Çorbası
Malzemeler
2 yemek kaşığı zeytinyağı
300 gr kereviz, dilimlenmiş, sert yerleri çıkarılmış
1 diş soyulmuş sarımsak
200 gr patates, soyulmuş ve küçük parçalar halinde kesilmiş
500 ml sebze suyu
100 ml süt
Servis için kıtır ekmek
Aşama 1
Yağı büyük bir tencerede orta ateşte ısıtın, kerevizi, sarımsağı ve patatesi koyun ve yağ ekleyin. Biraz su ve bir tutam tuz ekleyin. 15 dakika düzenli olarak karıştırın, sebze yapışmaya başlarsa biraz daha su ekleyerek pişirin.
Aşama 2
Sebze suyunu da ekleyin ve kaynatın, ardından ocağı kısın, patatesler parçalanıncaya ve kereviz yumuşayana kadar 20 dakika daha pişirin. Çorbayı püre haline getirmek için blender kullanın, ardından sütü dökün ve tekrar karıştırın. Çıtır çıtır ekmekle servis yapın.
Bezelye ve brokoli çorbası
Malzemeler
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet ince doğranmış soğan
1 diş ezilmiş sarımsak
Küçük parçalar halinde doğranmış 400 gr brokoli
300 gr dondurulmuş ya da taze ayıklanmış bezelye
200 gr doğranmış pazı
1 litre az tuzlu sebze suyu
½ doğranmış küçük fesleğen
Küçük bir demet dereotu, doğranmış
1 limon, rendelenmiş ve suyu sıkılmış
2 yemek kaşığı kavrulmuş kabak çekirdeği
Aşama 1
Yağı büyük bir tencerede ısıtın. Soğanı ekleyin ve yumuşayana ve yarı şeffaf olana kadar 8 dakika kadar kavurun. Sarımsakları ekleyin ve 1 dakika daha pişirin. Brokoli, bezelye ve pazı ilave edin, ardından et suyunun üzerine dökün ve karışımı kaynatın. Ateşi kısın, üzerini kapatın ve 25 dakika daha pişirin.
Aşama 2
Otları, limon kabuğu rendesini ve suyunu karıştırın, ardından tamamen pürüzsüz olana kadar çorbayı bir blender’dan geçirin. Kaselere koyun ve hazırladığınız sos ve kabak çekirdeği ile servis yapın.
Havuçlu mercimek çorbası
Malzemeler
2 çay kaşığı kimyon tohumu
Bir tutam pul biber
2 yemek kaşığı zeytinyağı
600 gr havuç, yıkanmış ve iri rendelenmiş
140 gr kırmızı mercimek
1 litre sıcak sebze suyu
125 ml süt
Sade yoğurt
Aşama 1
Büyük bir tencereyi ısıtın ve 2 çay kaşığı kimyon tohumunu ve bir tutam pul biberi 1 dakika boyunca tavada çevirin.
Aşama 2
Bir kaşıkla yaklaşık yarısını alın ve bir kenara koyun. Tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 600 gr iri rendelenmiş havuç, 140 gr kırmızı mercimek, 1 lt sıcak sebze suyu ve 125 ml sütü ilave edip kaynatın.
Aşama 3
Mercimek şişip yumuşayana kadar 15 dakika pişirin.
Aşama 4
Çorbayı bir blender veya bir mutfak robotuyla pürüzsüz olana kadar çırpın.
Aşama 5
Bir parça sade yoğurt ve bir tutam kavrulmuş baharatlarla servis edin.