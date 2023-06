Buğulu göz makyajı nasıl yapılır? Kimlere yakışır? Buğulu göz makyajı tüyoları

Buğulu göz makyajı, geçmişten günümüze önemini hiç yitirmeyen, hep çok tercih edilenler arasında. Profesyonel ve Kalıcı Makyaj Uzmanı Demet Karataş, buğulu göz makyajının inceliklerini paylaşarak, gözlere mistik ve etkileyici bir görünüm kazandırmanın sırlarını açıkladı.

Buğulu göz makyajı için hangi malzemelere ihtiyaç var?

Buğulu göz makyajı için çok basit bir makyajdır. İhtiyaç olan malzemeler sadece bir tane kahverengi ya da siyah koyu tonlarda bir göz kalemi ve bir tane dağıtma fırçasıdır. Bu iki malzeme olduğu zaman göz makyajınızı hemen yapabilir arkasından da rimel sürdüğünüzde makyajınız hazır olacaktır.

Buğulu göz makyajı nasıl yapılır?

Buğulu göz makyajı, farlarla ve göz kalemleriyle olmak üzere iki şekilde yapılır. Göz farıyla yaptığımızda bir dolu rengi bir arada kullanıp iyi bir dağıtma fırçasıyla birbiri arasında güzel bir geçiş yapabiliriz. Ancak göz kapağının üstüne, kirpik diplerine yakın olan kısma koyu bir mat acı kahve, lacivert olur ya da siyah far ya da göz kalemi sürüp, dağıtma fırçasıyla kendi arasında göz kapağımızda yuvarlak daireler çizerek renkleri birbiri arasına karıştırarak ve dağıtarak yaptığımız bir makyajdır. Bu makyaj gözün üstüne, altına ya da alt-üst olarak yapılabilir. Alt üst yapıldığı zaman daha çok gece makyajı olarak kullanılır. Sadece üste yapıldığında gün içinde kullanılabilir ama bu makyajın en büyük özelliği hem gündüz, hem gece kullanılıyor olmasıdır. Buğulu göz makyajı günün her saatinde ve her kıyafette kullanılabilen bir makyajdır.

Buğulu göz makyajı kimlere yakışır? Kimler yapmamalı?

Buğulu göz makyajı genel olarak bütün göz tiplerine uyum sağlamasıyla birlikte makyaj uzmanının bunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Buğusunu ne kadar yükseltip ya da ne kadar dar vermesiyle alakalı bir durum ama biz elimizden geldiğince çok küçük gözlerde, çok düşük göz kapağı olanlarda ve çok çukur gözlerde buğulu göz makyajını önermiyoruz. Özellikle çukur göz ve düşük göz kapağı olan kişilerde bunu önermiyoruz çünkü çukur gözlerin makyajı tek tiptir ve düşük gözlerin de tek tip makyajı vardır. O nedenle bu iki göz yapısında ve çok küçük gözlerde buğulu göz makyajından uzak durmak gerekiyor. Daha çok büyük gözlerde, normal gözlerde ve düşük olmayan ya da çukur olmayan gözlerde kullanılabilir. Genel anlamda birçok kişiye gidebilen bir makyaj fakat tek tip makyajı olan göz şekillerinde çok fazla tercih edilmemesi gereken bir makyaj. Ancak iyi bir uzman çukur gözlerde de, düşük gözlerde de darlığını ve genişliğini ayarlayarak bu makyajı uygulayabilir.

Buğulu göz makyajı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Buğulu göz makyajı yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli şey, renkleri birbiri içerisinde doğru degrade etmek yani geçişini doğru sağlamaktır. Eğer ki dağıtma fırçasını elimize aldığımızda, oradaki koyu rengi dağıtırken, açık rengin üzerine de getirirsek kirli bir görüntü çıkar. Kirli bir görüntü çıkarmayıp renkleri birbiri içerisinde daha düzgün dağıtmaya önem vermek gerekiyor. Yani bunu abartmamak gerekiyor. Kendi eksenine dönen daireler halinde yapmamız önem taşıyor. Eğer bu daireleri büyük şekilde yaparsak, diğer renklerin üzerine çıkarsak birbiri arasında renklerin geçişlerini sağlayamayıp kirli bir görüntü elde ederiz. O nedenle buna dikkat etmek gerekiyor.

Buğulu göz makyaj sırları ve ipuçları

Buğulu göz makyajını da sizlere vereceğim en önemli ipucu, bir adet koyu renkli göz kalemi ve bir adet ucu top olan fırça size yetecek olması. Buğulu göz makyajı aslında çok basit bir makyaj, o nedenle çantanızda çok malzemeniz yoksa, sadece bu iki malzemeyle ve bunlara ekleyeceğiniz bir rimelle gün içinde çok özenerek yapılmış gibi duran makyaj yapabilirsiniz.