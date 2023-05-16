Makyaj sanatçılarına göre yaşlı gösteren 5 makyaj hatası

Her yıl aynı kozmetik ürününü ve aynı uygulama tekniklerini kullanmak kolay ancak 50 yaşında sahip olduğunuz yüz, birkaç yıl önce sahip olduğunuz yüzle aynı değildir.

Makyaj uzmanı ve Ariane'in kurucusu olan Ariane Poole, "Çoğumuz 20'li yaşlarımızın başındayken makyaj yapmayı öğrendik ve o zamanlar tek yapmak istediğimiz daha olgun ve büyük görünmekti. 18 yaşındaki birine 25 yaşında göründüğünü söylerseniz çok sevinir. Ama 58 yaşındaki birine 65 yaşında göründüğünü söylerseniz, dehşete düşer.

60 yaş üzerindeki profesyonel makyaj sanatçıları, gördükleri en yaygın hatalardan bazılarına dikkat çekiyor ve bunlardan kaçınmak için bazı yöntemler öneriyorlar.

Poole, "Makyajla her şeyi düzeltebileceğinize kesinlikle inanıyorum. Yüzünüze bir sürü ürün kullanmanıza gerek yok, ayrıca dolgu ve botoksa da ihtiyacınız yok." diyor.

1- FONDÖTEN

Daha önce astar kullanmadıysanız, şimdi başlamak için iyi bir zaman. Konuştuğumuz uzmanlar bunu bir cankurtaran olarak görüyorlar.

Look Fabulous Forever'ın kurucusu 75 yaşındaki Tricia Cusden, "Fondötenle ilgili yaygın sorunlardan biri daha yaşlı, daha nemsiz cilde uygulandığında birkaç saat içinde kaybolmasıdır. Göz farları, göz kapaklarında kırışabilir ve ruj, ağız çevresindeki çizgilerin içine girebilir. Tüm bu hayal kırıklıklarının çözümü, makyajın sabit kalmasına yardımcı olmak için baz kullanmaktır.” diyor.

Ayrıca seçtiğiniz fondötenin rengi de oldukça önemlidir. Poole, "Seçtiğiniz renk, yüzünüze değil boynunuza uymalı. Bir renk örneğini çenenizde test edin ve karşılaştırın. İlk başta solgun hissediyorsanız, daha koyu bir fondötene başvurmayın, bunun yerine biraz bronzlaştırıcı deneyin.

2- KAŞLAR

Yaşlandıkça saçlar incelebilir ve seyrekleşebilir, bu da kaşların görünümünü etkileyebilir. Kaşların genel görünüm üzerinde büyük etkisi vardır. Cusden, "Kaşlar tüm yüze denge ve göz bölgesine belirginlik katar, bu yüzden önemlidirler," diyor. Cusden, onları geliştirmek için kullandığınız rengin çok önemli olduğunu ve her zaman kullandığınız aynı eski kaş kalemini kullanmamanızı söylüyor. Ayrıca kaşınızın ucunun aşağı doğru değil, düz olması gerektiğini unutmayın.

3- EYELİNER

Evet eyeliner kullanabilirsiniz ama bu siyah olmamalı. Poole, "Gözlerimiz yaşlandıkça daha küçük görünüyor. Bu yüzden kesinlikle göz kalemine ihtiyacınız var. Siyah yerine kömür grisi veya koyu lacivert tercih edin. Açık ten, yumuşak kahverengi veya yumuşak zeytin rengi ile iyi olabilir. Daha derin cilt tonları, lacivert veya koyu mürdüm renkleri ile harika görünür.” diyor.

Hala bir profesyonel gibi eyeliner çekmeyi merak mı ediyorsunuz? İşte Poole'un ipucu:

Astarı üst kirpiklerin tabanı boyunca uygulayın, ancak gözün sonuna ulaşmadan hemen önce durun. Bu, gözleri açmaya yardımcı olur ve gözün aşağı dönük görünmesini engeller.

4- ALLIK

Cusden, "Tüm yüzü aydınlatan güzel ve sağlıklı bir ışıltıyı geri kazanmak için daha yaşlı bir yüzde allığın gerekli olduğunu düşünüyorum" diyor.

Nereye sürmeli?

Uzmanlar, burnunuzla gözleriniz arasında bir yere hızlıca sürmekten daha düşünceli bir yaklaşım önerdiler. Poole, "Elmacık kemiklerinin üzerine çok yükseğe koyarsan, dikkati gözlerinin altına ve hatta gıdına çekersin, doğrudan elmacık kemiğine uygulayın, daha yükseğe değil." diyor.

Cusden, "Ben kremden pudraya bir allık formülasyonunu tercih ediyorum, böylece allığı krem ​​olarak kolayca konumlandırabilir ve daha sonra bir pudra gibi bir fırçayla hareket ettirebilirsiniz" diyor.

Poole allığı doğrudan elmacık kemiğinin üzerine uygulamayı tercih ederken, Cusden daha "şekilli" bir yaklaşım önerdi:

"Yuvarlak kısım yanaklarda ve saç çizgisindeki en ince nokta ile bir açıda gözyaşı damlası şekli oluşturmayı hedefliyorum. gözlerinle aynı hizada.” Bunu başarmak için gözün ortasından başlayıp elmacık kemiğinizin alt kısmını hissedene kadar aşağı doğru hareket etmeyi öneriyor. Allığı orada uygulamaya başlayın ve ardından bir fırça kullanarak rengi saç çizginize doğru karıştırın ve sürün” diye tavsiye ediyor.

5- CONCEALER (KAPATICI)

Poole, önce kapatıcı yani concealer sürüyorsanız, işleri değiştirmenin zamanı geldi diyor. Kapatıcıyı fondöteninizin veya renkli nemlendiricinizin üzerine uygulamanız gerekiyor. Geçmişte, kapatıcılar kalın ve ağırdı ancak şimdi daha hafifler. Bu yüzden fondöten sürdüğünüzde onları yerinden oynatmak istemezsiniz, o yüzden fondöteni önce sürmeyi tercih etmelisiniz.'' diyor. Ve göz altlarınız kuruysa, gündüz göz kremi kullanmayı, ardından kapatıcıyı ve ardından fondöten kullanmayı seviyorum" diye ekliyor.

GÜZELLİK ESKİMEZ

Son olarak, ne yaparsanız yapın, kendinize karşı nazik olun. Cusden, ''Herkes yaşlanır ama yaş muhteşem olmak için bir engel değildir. Bu, görünüşümüzü geliştirmek için bazı güzel ürünleri uygulayamayacağımız anlamına da gelmez. Yaşlı yüzümü seviyorum çünkü iyi bir hayatın tüm özelliklerini, yaşanmışlıklarını taşıyor.'' diyor.