Güneşten saçları koruyan 10 ürün

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İpeksi dokunuş

Saçların nemli, yumuşak ve ipeksi bir görünüm kazanmasına ve sağlıklı uzamasına yardımcı oluyor. Sülfat ve paraben içermediği için saç kalitesini arttırıyor. Ayrıca renk koruyucu formülü sayesinde saç renginin korunmasına da destek oluyor.

HERBALIFE HERBAL ALOE GÜÇLENDİRİCİ SAÇ KREMİ