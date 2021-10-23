Güneşten saçları koruyan 10 ürün
Güneş ışınları saçlarımızı da yıpratıyor, sadece cildimizi değil... Bu sebeple saçlarımızı da güneşin zararlı ışınlarından koruyacak ürünlere ihtiyacımız olabiliyor. İşte saçları güneşten korumaya ve bakım yapmaya yardımcı 10 saç ürünü
Yıpranan saçlara 8 ürün önerisi: Saçlar için serum, krem, maske, şampuan önerilerimize de göz atmayı unutmayın... İşte güneşten saçları korumaya yardımcı 10 ürün
Ağırlaştırmayan bakım
Doğal formülüyle kuru ve yıpranmış saçlara ağırlaştırmadan bakım yapıyor. Güneş, havuz ve deniz gibi dış etkenler nedeniyle yazın gücünü kaybeden ve yıpranan saçların bakımlı, canlı ve ipeksi görünmesine yardımcı oluyor.
ASHLEY JOY SAÇ BAKIM MASKESİ
İpeksi dokunuş
Saçların nemli, yumuşak ve ipeksi bir görünüm kazanmasına ve sağlıklı uzamasına yardımcı oluyor. Sülfat ve paraben içermediği için saç kalitesini arttırıyor. Ayrıca renk koruyucu formülü sayesinde saç renginin korunmasına da destek oluyor.
HERBALIFE HERBAL ALOE GÜÇLENDİRİCİ SAÇ KREMİ
Kalıcı parlaklık
Kerastase’ın yenilenen Soleil yaz bakımı serisi; Hindistan cevizi suyu, E vitamini ve babassu yağı ile saçları ağırlaştırmadan nemlendiriyor ve saçlara parlaklık kazandırıyor.
MASQUE APRES SOLEIL SAÇ MASKESİ
Derin hasarlara karşı
Lancaster Sun Beauty Hair Multi-Repairing Oil Serum, güneşe maruz kalan saçları besliyor ve derin hasarların giderilmesini sağlıyor. Doğal argan ve inca inchi yağları ile zenginleştirilen bu ultra konsantre formül saçların güçlü, parlak ve kolayca savrulabilir olmasını sağlıyor.
LANCASTER SUN BEAUTY HAIR SAÇ BAKIM SERUMU