İnsanlığın başlangıcından beri insanoğlunun vazgeçemediği üç şey vardır; yemek yemek, uyumak ve üremek yani seks. Sağlığınız ve sosyal hayatınız açısından seksin önemi yadsınamaz. Peki seksten daha büyük keyif almak için neler yapmalı? En iyi seks pozisyonları nelerdir?

Düzenli olarak yapılan seks günün stresini atmanıza ve zihinsel olarak rahatlamanızı sağlar. Testosteron ve östrojen dengesini sağar. Bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Ancak sağlıklı bir seks için seks pozisyonlarına da dikkat edilmesi gerekir. Seksin kutsal kitabı Kamasutra bu konuda doğru ve akılda kalması gereken bilgiler vermektedir. Erkeklerin ve kadınların seks pozisyonlarındaki tercihleri de farlılıklar gösterir. Bu nedenle öncelikle en iyi seks pozisyonları bilinmeli ve doğru uygulanmalı!



En iyi seks pozisyonları nelerdir?

Yüz yüze

En iyi seks pozisyonları arasında yüz yüze pozisyonu çok eski zamanlardan bugüne başı çeker. Birinizin diğerinin üstünde olduğu yüzlerin birbirine öpüşme mesafesinde olduğu ve birinizin bacaklarını ayırarak diğerinin belini kavradığı pozisyonudur.



Jokey pozisyonu

Kadının erkeğin kucağına çıkıp erkek ile cinsel birleşme gerçekleştirilen seks pozisyonudur. Ancak bu pozisyonda erkeğin dikkat etmesi gereken bir durum söz konusudur. Partnerinizin mutluluğunu hazzını arttırmak için sabit bir şekilde durmamalısınız. Partnerinize karşılık vermeli ve partnerinize beden hareketlerinizle eşlik etmelisiniz.



Ters kovboy pozisyonu

Bu pozisyonda erkek sırt üstü yatar. Kadın erkeğin kucağına bir önceki ata biner gibi pozisyonun tersine yüzü erkeğin bacaklarına bakacak şekilde oturur. Bu pozisyonda göz teması olmamasına rağmen erkekler bu pozisyonu tercih ederler. Yani özellikle erkekler için en iyi seks pozisyonları arasındadır.



Kaşık pozisyonu

Kaşık pozisyonu kadının en hızlı şekilde orgazm olabileceği en iyi seks pozisyonları arasındadır. Bu pozisyonda kadın kendini tamamen erkeğe bırakır. Arkasını dönüp kalçalarını erkeğin kasık bölgesine kapalı bir şekilde yaslar. Erkek kadını vajinasına ulaşarak cinsel birleşmeyi sağlar. Kadın bacakları ve kalçası kapalı olduğu için en hızlı bu seks pozisyonunda orgazm olur. Erkeklerin pek fazla tercih etmediği bu pozisyon kadınlar tarafından sevilir ve her sekste uygulanmak istenir.



Köpek pozisyonu

Halk arasında doggy olarak bilinen bu pozisyonda kadın ellerden destek alarak dizlerinin üzerine çöker. Erkekte kadına kalçadan yaklaşıp cinsel birleşmeyi gerçekleştirir. Bu pozisyonu kadınlar kadar tarafından erkekler de sever. Kadın ve erkeğin bu pozisyonu en iyi seks pozisyonları arasında zirveye oturtmasının nedeni; maksimum temasın sağlanmasıdır.



Kelebek pozisyonu

Bu seks pozisyonunda kadın kalçası yatağın kenarına gelecek şekilde uzanır. Erkek ise ayaktadır ve kadının kalçasını kavrayarak kadının bacaklarını kendi omzuna atarak cinsel birleşmeyi gerçekleştirir.



X pozisyonu

Bu pozisyonda kadın ve erkek bir makas gibi yüzleri partnerlerinin ayaklarına gelecek şekilde uzanırlar. Cinsel birleşmenin akabinde yavaş ve uzun süreli bir seks sağlanır. En iyi seks pozisyonları arasında yerini alan x pozisyonu özellikle kadınların favorisidir; erkekler pek fazla haz etmezler.



Misyoner Pozisyonu

Bu pozisyonda kadın yatakta uzanmıştır. Kadının altına yani sırt bölgesine bir yastık konur. Erkek ise tıpkı yüz yüze de olduğu gibi kadına yaklaşır ve cinsel birleşmeyi sağlar. Özellikle kadın tarafından sevilen ve tercih edilen bir seks pozisyonudur. Sebebi ise zaten zor olan orgazmın en rahat gerçekleştiği pozisyonlardan birisidir. Bunun yanı sıra erkekler tarafından da sevilir, çünkü cinsel birleşmenin bir erkek için en kolay ve rahat olduğu seks pozisyonudur.



Ayakta seks

Bu pozisyonda kadın bir masa, bir sandalye, tabure ya da bu tarz destek alabileceği objeye kolları yardımıyla destek alır. Kadının omuzlarından aşağısı boşluktadır ve bu seks pozisyonu kontrolün erkeğin elinde olduğu bir pozisyondur. Erkek kadının ayak bileklerini tutarak kendi kasık hizasına kadar kaldırır ve cinsel birleşmeyi sağlar. Hızlı ve kısa süreli bir seks pozisyonudur. Özellikle kadınlar tarafından sevilen bu pozisyonda erkek fazla efor sarf eder. Kadın ise kendini erkeğe bıraksa da orgazma ulaşma süresi kısa olacaktır. Bu da hem erkek hem kadın tarafından halk arasında pek kullanılmasa da sağlıklı bir seks için ideal seks pozisyonudur.



Erkeklerin en çok tercih ettiği en iyi seks pozisyonları nelerdir?

Erkekler partnerlerinden çok daha az efor sarf ederek mutlu sona ulaşabilecekleri seks pozisyonlarını severler. Erkekler için en iyi seks pozisyonları şunlardır: Yüz yüze pozisyonu, köpek (doggy) pozisyonu, jokey ve ters kovboy pozisyonlarını erkeklerin vazgeçilmezleridir.



Kadınlar tarafından sevilen seks pozisyonları nelerdir?

Kadınlar erkeğin boşalma süresinin kadının orgazm olabilme süresinden kısa olduğunu düşünürler. Bu yüzden kendilerini en kısa sürede gerçek bir orgazma götürecek seks pozisyonlarını severler. Kadınlar için en iyi seks pozisyonları şunlardır; Kaşık pozisyonu, makas pozisyonu, ayakta seks, köpek pozisyonu, kelebek ve x pozisyonu.



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