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100 Kamasutra Pozisyonu

Kimilerine göre, Hindistan kökenli bir yaşam tarzı, kimilerine göre sadece bir cinsel birleşme yolu... Hintçe 'zevkin kitabı' anlamına gelen Kamasutra öğretisinin amaçları arasında çiftler arasındaki dengeyi sağlama ve yaşamı sevdirme de var. Bir tür yaşama sanatı olarak nitelendirilen ve çiftleri hazzın doruklarına ulaştırmayı hedefleyen 100 Kamasutra pozisyonunu keşfetmeye ne dersiniz? Cinsel hayatınıza hareket katacak 100 Kamasutra pozisyonu ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar burada...
EROTİK V
Erotik V pozisyonu kadının biraz akrobatik olmasını gerektirir. Kadın masa ya da benzeri bir eşyanın köşesine oturur ve erkek kadının önünde ayakta durur. Erkeğin birleşmeyi sağlayabilecek aynı hizaya gelebilmesi için dizlerini hafifçe kırması gerekebilir. Kadın her iki kolunu da erkeğin boynuna dolar ve sonrasında önce sağ ve ardından sol bacağını erkeğin omuzlarına koyarak tam bir V biçimini alır. Bu pozisyonda kadın erkeğin ritmine sadık kalır. Çiftlerin yüz yüze oldukları için birbirleri ile göz teması kurabilecekleri bir pozisyondur.
AT BİNME
At binme pozisyonu erkeğin altta, kadının üstte olduğu bir pozisyondur. Bu pozisyonda erkek zemine bağdaş kurarak oturur ve kollarını geriye alıp ellerini zemine koyarak vücudunun dengeli durabilmesini sağlar. Kadın erkeğin kucağına ata biner gibi oturur ve birleşme bu şekilde sağlanır. Kadın erkeğin başını kolları arasına alarak dengesini sağlar. At binme pozisyonunda birleşmenin hızını ve derinliğini kadın belirler. Erkek zorlandığı durumda sırtını duvara yaslayarak dengesini sağlayabilir. Çiftlerin yüz yüze oldukları ve birbirleriyle göz teması kurabildikleri bir pozisyondur.
CATHERINE TEKERLEĞİ
Catherine Tekerleği biraz karmaşık ama keyifli bir pozisyondur. Çiftlerin biraz esnek olmasını gerektirebilir. İlk olarak kadınla erkek karşı karşıya otururlar ve kadın bacaklarını erkeğin gövdesine dolar. Sonrasında erkek birleşmeyi sağlar ve tek bacağını kadının vücuduna dolayarak kadının aldığı pozisyonu rahatlıkla korumasına yardımcı olur. Kadının kendisini dengede tutabilmesi için kollarını arkaya atarak ellerini zemine koyması gerekir. Erkek ise zemine koyduğu dirseğinden destek alır. Çiftlerin yüz yüze oldukları bir pozisyondur. Kadınla erkek birleşme sırasında göz teması kurabilir.
AŞK ÜÇGENİ
Aşk üçgeni pozisyonu ilk bakışta klasik misyoner pozisyonunu anımsatır. Aslında bu pozisyon misyoner pozisyonuna göre bir hayli farklıdır. Bu pozisyonun misyoner pozisyonundan farkı; misyoner pozisyonunda hakimiyet erkekteyken aşk üçgeni pozisyonunda hakimiyet altta olmasına rağmen kadına aittir Bu pozisyonda kadın sırt üstü yatar, erkek ise dört ayak üzerinde durur. Birleşme kadının kalçasını yukarı doğru kaldırmasıyla sağlanır. Erkek sabit dururken birleşmenin hızını ve derinliğini kadın belirler. Çiftlerin yüz yüze oldukları ve birleşme esnasında birbirleriyle göz teması kurabildikleri bir pozisyondur.
ŞEHVETLİ X
Şehvetli X tamamen kontrol ile alakalı bir pozisyondur. İlk olarak erkek başının altına bir yastık koyarak zemine uzanır. Kadın ise yüzü erkeğin ayaklarına denk gelecek şekilde yüz üstü olarak erkeğin üzerine uzanır. Erkeğin kadının vücudunu rahatlıkla görebileceği bir pozisyondur. Kadın kollarını erkeğin dizlerinin altından geçirir ve erkeğin kaval kemiklerine tutunur. Ayaklarını ise erkeğin omuzlarına uzatır. Burada kadının bedeni tam bir X şeklini alır. Birleşme sağlandıktan sonra kadın yukarı aşağı kayma hareketi ile ritmini belirler. Kontrolün kadında olduğu bir pozisyondur.
NİRVANA
Nirvana pozisyonu klasik bir pozisyondur. Kadın sırt üstü, bacakları düz ve birleşik bir şekilde uzanır. Elleriyle yatak başını tutarken erkek kadının üzerine nazikçe uzanır ve iki bacağını kadının iki yanına koyarak kadının içine girer. Bu pozisyonda birlikte hareket eden erkek ve kadın baldırlarıyla baskı uygulayarak hareketi daha zevk dolu hale getirebilir. Çiftlerin yüz yüze oldukları ve birbirleriyle göz teması kurabildikleri en rahat pozisyonlardan biridir.
KİLİT
Kilit pozisyonunda kadın mutfak tezgahı, masa, bulaşık makinesi gibi yüksek bir yerin köşesine oturur. Kollarını geriye doğru dayayarak bedeninin üst kısmını arkaya çeker. Erkek kadının karşısında ayakta durur. Kadın erkeği bacaklarıyla kavrar ve bacaklarını erkeğin beline dolar. Çiftler birbirlerinin gözlerinin içine bakarken birleşme sağlanır.
KIZAK
Kızak pozisyonunda erkek sırt üstü uzanır ve kadın ayakları birleşik bir şekilde onun üzerine uzanır. Bedenler birbirine tamamen yapışıktır ve birleşme bu şekilde meydana gelir. Kadının bacakları kapalı olduğu için maksimum birleşme ve haz sağlanır. Çiftler yüz yüze olduklarından birbirleriyle daha rahat yakınlık kurarlar.
MAYMUN
Bir miktar jimnastik ve esneklik gerektiren maymun pozisyonunda erkek dizlerini göğsüne doğru çekerek sırt üstü uzanır. Kadın arkası dönük bir şekilde erkeğin üzerine yerleşir ve ayaklarından güç alarak kendini yukarı aşağı hareket ettirir. Bu pozisyonda kadın ne kadar ayaklarını kullanırsa erkek o kadar rahat eder. İtiraf edelim ki, çok da kolay bir pozisyon değildir.
KELEBEK
Kelebek pozisyonu ismiyle çok da alakalı bir pozisyon değil aslında... Kadın masa, büfe vs. gibi uygun bir mobilyanın üzerine uzanır. Erkek kadının önünde ayakta durur ve kadın ayaklarını erkeğin omzuna doğru uzatır. Kadın elleriyle masadan destek alarak kalçasını yukarı kaldırır. Çiftlerin yüzleri birbirine bakar ve birleşme bu şekilde sağlanır. Erkek ne kadar güçlü ise birleşme o kadar zevk veren bir şekilde devam eder.
DORUK NOKTASI
Doruk noktası pozisyonu biraz zor gibi görünse de sağlıklı besleniyorsanız ya da partneriniz sporla uğraşıyorsa bu pozisyon oldukça kolay olacaktır. Erkek dizlerini hafifçe kırarak ayakta durur. Erkek karşısında duran kadını kaldırır ve kadın ayaklarıyla erkeği belinden sarar. Birleşme bu şekilde sağlanır. Başlarda kadının ayakları masa veya benzeri bir şeyin üzerine gelirse kadın daha rahat destek alır.
DENGE POZİSYONU
Denge pozisyonunda erkek ayakları açık bir şekilde sırt üstü uzanır. Kadın kollarını iç tarafta tutarak, erkeğin üzerine ters bir şekilde oturur ve erkek kadının kalçalarını kavrar. Birleşme bu şekilde sağlanır. Biraz zor görünen bu pozisyon gerçek bir denge hareketidir. Bu pozisyonda ritmi erkek belirler.
AYRILAN BAMBU
Ayrılan bambu pozisyonunda kadın sırt üstü uzanır ve bir bacağını erkeğin omuzuna koyar. Erkek kadının diğer uzanan bacağının üzerine oturur ve birleşme bu şekilde sağlanır. Çiftlerin yüz yüze olduğu ve birbirleriyle göz teması kurabilecekleri bir pozisyondur.
SARMAL (ANJOU)
Sarmal (Anjou) pozisyonunda kadın dizlerini kendine çekerek bir yana doğru döner ve kıvrılır. Erkek de kadının arkasında kaşık pozisyonu alır ve birleşme bu şekilde sağlanır. Özellikle hamile kadınlar için oldukça rahat bir pozisyon olan sarmal pozisyonuna modern kaşık pozisyonu da denir.
KÖPRÜ
Köprü pozisyonu esneklik ve güç gerektirir. Partneriniz yeteri kadar esnek ve güçlü olduğunu düşünüyorsanız bu pozisyonu deneyebilirsiniz. Erkek köprü yapar. Kadın ata biner gibi erkeğin üzerine oturur. Ayaklarından destek alarak yukarı ve aşağı hareket eder. Bu pozisyonu çok uzun süreli devam ettirmek sakıncalı olabilir. Köprü pozisyonunda beyne çok kan pompalanmasından dolayı erkek kendinden geçebilir.
KLİPS
Klips pozisyonunda erkek bacakları birleşik bir şekilde sırt üstü uzanır. Kadın erkeğin üzerine oturur ve kollarından güç olarak geriye doğru dayanır. Birleşme bu şekilde sağlanırken, hareketin ritmini kadın belirler. Çiftlerin yüz yüze baktığı, göz teması sağlanabilen bir pozisyondur.
KAPANMA
Kapanma pozisyonuna Sarmal ve Kaşık pozisyonlarının bir karması da denebilir. Ancak yapması daha güçtür. Kadın bir yöne doğru dönüp bacaklarını kendine çekerek yatar. Erkek kaşık pozisyonu alarak kadına arkadan sarılır. Kadın erkeğin bacakları etrafına kendi bacaklarını dolar ve birleşme bu şekilde sağlanır.
ÇİFT KAT
Çift kat pozisyonunda erkek sırt üstü uzanır ve kadın ters bir şekilde erkeğin üzerine yatar. Sırtı erkeğin göğsünde olacak şekilde geriye yaslanır ve dirseklerinin üzerine dayanır. Kadın dizleri kırık bir şekilde ayaklarını erkeğin dizlerinin üzerine koyar. Kadını belinden kavrayan erkek yumuşak hareketlerle birleşmeyi sağlar.
BAŞTAN ÇIKARMA
Baştan çıkarma adı verilen bu pozisyonda kadın dizlerini kırar ve ayaklarını poposunun altına alarak sırt üstü uzanır. Kollarını ise geriye doğru uzatır. Erkek de kadının üzerine uzanır ve dirseklerinin üzerinde kendini taşır. Bedenlerin birbirine temas ettiği ve çitlerinin birbirinin yüzüne baktığı bu pozisyonda dairesel hareketler daha çok zevk verir.
KAHRAMAN
Kahraman pozisyonunda kadın sırt üstü uzanır, ardından dizlerini kendine doğru çeker ve ayaklarını tavana doğru kaldırır. Erkek dizlerinin üzerine oturur ve kadının kalçasını kendine doğru çeker. Birleşme bu şekilde sağlanır. Çiftlerin göz kontağı kurabileceği bir pozisyondur.
YUNUS
Yunus pozisyonu kadınlar için oldukça esneklik gerektiren bir pozisyon. Bu pozisyon akrobatlar ve yoga severler için gayet uygun. Kadın köprü pozisyonu alır ve omuzlarından destek alarak kalçalarını havada tutar. Bu arada kafası ve boynu yerdedir. Erkek kadının bacakları arasına girer ve kalçasından tutarak kadına destek verir ve yavaş hareketlerle birleşmeyi sağlar. Yüz yüze bakılan ve göz teması sağlanan bir pozisyondur.
KURBAĞA
Erkek ayakları yere değecek şekilde yatağın köşesine oturur. Kadın sırtı dönük bir şekilde (bir kurbağa gibi) erkeğin önüne çömelir. Kadın bacaklarından aldığı destekle yukarı ve aşağı hareket eder.
ARDIÇ
Kadın ayakları açık ve uzatılmış bir şekilde sırtüstü uzanır. Erkek yüzü kadına dönük şekilde dizleri arasına oturur ve ayaklarını uzatır. Birleşmeyi sağlamak için kadını kalçalarından hafifçe kaldırır.
TARLA SÜRME
Bu pozisyon güçlü kolları ve güçlü karın kasları olanlar için idealdir. Kadın bacakları dışarıda kalacak şekilde yatağın ucuna uzanır. Kendini dirsekleri ile desteklerken erkek kadının bacakları arasına girer. Kadının kalça ve bacaklarını havaya kaldırarak birleşmeyi sağlar.
KANCA
Erkek yana doğru yatar. Kadın ters taraftan başı erkeğin ayak tarafına gelecek şekilde kıvrılır. Kadın dizlerini göğsüne kadar büker ve erkeğin bacaklarını sandviç yapar gibi kendi bacakları arasına alır. Kadın kollarıyla erkeğin bacaklarını sarar. Birleşme bu şekilde gerçekleşir.
KLASİK
Kadın ayaklarını hafifçe aralayarak sırtüstü uzanır. Erkek bacaklarının arasına girerek kadının üstüne yerleşir. Kollarıyla kendini destekler.
DİZ ÜSTÜ
Bu pozisyonda erkek ve kadın karşılıklı diz üstü oturur. Kadın ata biner gibi bacaklarını erkeğin iki yanından sarkıtarak erkeğin üzerine oturur ve birleşme gerçekleşir.
ÇARPI
Kadın sırtüstü uzanır ve bir bacağını düz bir şekilde uzatır, diğer bacağını kırarak göğsüne doğru çeker. Erkek kadının uzanan bacağı üzerine oturur, kadının bükülü duran bacağını göğsüne yaslar ve birleşme gerçekleşir.
ŞEZLONG
Erkek yatağa oturup geri yaslanır. Elleri geride kendini destekler. Kadın yüzü erkeğe dönük bir şekilde uzanıp başını bir yastığa koyar ve erkeğin bacakları arasına girer, bacaklarını erkeğin omzuna koyar. Kalçasını kaldırıp birleşmeyi sağlar. Erkekle kadın birlikte hareket ederek devam ederler.
LOTUS
Kadın yatağa sırtüstü uzanır. İki ayak tabanı da tavana bakacak şekilde bağdaş kurar (Yogadaki lotus pozisyonu gibi). Erkek kadının bacakları arasına uzanır. Erkeğin kendini kollarıyla desteklemesi tavsiye edilir.
ŞEHVETLİ BACAK POZİSYONU
Kadın bacağını kaldırır ve erkek eğilip bacağını omzuna alır. Yavaşça doğrulup birleşme sağlanır. Kadın ellerini erkeğin boynuna dolar. Erkek de kadının kalçalarını kavrar. İleri geri hareket ederler.
DENGELİ ÇÖMELME
Biraz kuvvet gerektiren bir pozisyondur. Kadın bir yatağın ya da masanın üzerine çıkar, erkek arkasına geçer ve ellerini kadının kalçasına koyar. Kadın hafifçe diz çöker ve sırtını erkeğin göğsüne yaslar. Bu şekilde birleşme sağlanır.
SİHİRLİ DAĞ
öncelikle yastıklardan bir dağ oluşturulur. Daha sonra kadın yastıkların üzerine doğru eğilir. Erkek arkasına geçer. Ayakları kadının ayaklarının dışında kalır. Bu şekilde birleşme sağlanır.
FİŞEK
Kadın dizlerini göğsüne doğru çekerek yatağa uzanır. Erkek yüzü kadına dönük bir şekilde diz çöker ve kadın ayaklarını erkeğin göğsüne koyar. Erkek kollarını kadının dizlerine koyar. Birleşme sağlanır. Kadın erkeği ne kadar kendine çekerse birleşme o kadar derinlik kazanır. Erkek kadının dizlerini aşağıya doğru ittikçe zevk artar.
PERVANE
Kadın sırtüstü yatar, ayaklarını düz bir şekilde uzatır. Erkek kadının üzerine ters bir şekilde yatar. Birleşme gerçekleşir.
ROCK AND ROLL
Kadın sırtüstü yatar, ayaklarını havaya doğru sanki ters takla atacakmış gibi kaldırır. Erkek diz çöker, kadının kalçalarını kaldırmasına yardım eder ve birleşme gerçekleşir.
FAN
Kadın ayakta durur, bir sandalye ya da tabureye doğru eğilir. Kollarını çapraz bir şekilde destek almak için sandalyenin ya da taburenin üzerine koyar. Erkek arkadan yaklaşır. Birleşme gerçekleşir.
KAYIK
Bu pozisyon için öncelikle erkek geriye doğru yaslanır ki kadın üzerine oturabilsin. Daha sonra erkek oturur pozisyona geçer, gövdesini ve dizlerini kaldırır ve böylece çift yüz yüze gelmiş olur ve erkeğin dizleri kadının vücudu dışında kalır. Bu şekilde birleşme gerçekleşir.
KARTAL
Kadın sırtüstü uzanır, bacaklarını havaya kaldırır ve iki yana açar. Erkek dizüstü oturarak (kartal gibi) birleşmeyi gerçekleştirir.
ASILI MAKAS
Sadece sporcular yapabilir!Kadın sadece ayak bilekleri yatakta kalacak şekilde yere doğru uzanır. Sol eliyle kendini yerden destekler. Erkek kadının sol ayağı üzerine geçer ve diğer bacağını yukarı doğru tutar ve birleşme gerçekleşir.
YILDIZ
Kadın sırtüstü uzanır. Bir bacağını dizden büker. Diğer bacağını uzatır. Erkek kadının bacakları arasına girer. Geriye doğru yaslanır ve ellerinden destek alır.
KÖPEK
Sevin ya da sevmeyin köpek pozisyonu en klasik pozisyonlardan biridir. Kadın dört ayak üstünde durur. Bacaklarını hafifçe aralar. Erkek arkadan yaklaşır ve kadının kalçalarını kavrar. Bu pozisyonu halı üzerinde denemekten kaçının.
ZAFER KEMERİ
Erkek ayaklarını uzatıp yatağa oturur. Kadın erkeğin kucağına diz çöker, oturur. Bu şekilde birleşme gerçekleşir. Daha sonra kadın kendini arkaya, adamın ayakları üzerine doğru bırakır.
TERS KOVBOY
Gelelim listenin en heyecan verici pozisyonuna. Erkek sırtüstü yatar ve kadın ters bir şekilde erkeğin üzerine oturur. Ellerini destek almak için erkeğin bacaklarına koyar ve yukarı aşağı hareket eder.
SÜPER 8
Kadın sırtüstü yatar ve bacaklarını açar. Erkek kadının bacakları arasına girerek birleşmeyi gerçekleştirir. İleri geri hareket eder. Kadının kalçasının altına yastık koyarak daha iyi bir açı yakalanabilir.
AMAZON
Erkek bir sandalyeye oturur. Kadın yüzü adama dönük bir şekilde kucağına oturur. Ayakları yere değen kadın yerden destek alarak aşağı yukarı hareket eder.
AV KÖPEĞİ
Bu pozisyon köpek pozisyonunun bir benzeridir. Kadın yine dört ayak üzerinde ama bu sefer dirseklerine kadar eğilmiş bir şekilde durur. Erkek arkadan yaklaşır ve birleşme gerçekleşir.
ÇAPRAZ
Kadın, poposu yatağın kenarına gelecek şekilde uzanır. Bacaklarını çapraz bir şekilde yukarı doğru kaldırır. Erkek kadının önüne geçer ve birleşme esnasında kadının ayaklarını bir düz bir çapraz yapar.
GEMİ
Erkek sırtüstü yatar. Kadın ayakları erkeğin bir yanında olacak şekilde (sanki botta oturuyor gibi) üzerine oturur. Tüm kontrol kadındadır.
HEYELAN
Kadın yüzüstü bir şekilde dirseklerinin üzerinde uzanır.Ayaklarını uzatır ve hafifçe aralar. Erkekler ayakları önde olacak şekilde kadının üzerine oturur. Kollarını destek almak için iki yana koyar. Arkaya doğru hafifçe yaslanır ve birleşme gerçekleşir. Erkek ileri geri hareket ederken kadın bacaklarını birleştirir.
SALYANGOZ
Kadın ayaklarını göğsüne doğru çekerek uzanır ve ayaklarını erkeğin omuzlarına koyar. Erkek diz çöker ve birleşme sağlanır.
KAYMA
Erkek diz çöker ve ellerinden destek alarak arkaya doğru yaslanır. Kadın sırtüstü uzanır ve başının altına bir yastık yerleştirir. Kadın bacaklarını büker ve erkeğin iki yanına yerleştirir. Bu şekilde birleşme sağlanır.
DAYANAK
Erkek diz çöker ve tek eliyle destek alarak geriye doğru yaslanır. Kadın da diz çöker ve köpek pozisyonunda olduğu gibi erkeğe arkasını döner. Erkeğe dayanarak öne doğru dirseklerinin üzerine eğilir.
G NOKTASININ GÜCÜ
Kadın yatağa sırtüstü uzanır ve ayaklarını göğsüne doğru çeker. Erkek kadının önünde diz çöker ve kadının ayaklarını tutar. Dengeyi sağlayarak birleşme gerçekleşir.
SIKICA
Kadının kalçasının altına bir yastık yerleştirilirse daha rahat gerçekleştirilebilecek bir pozisyon... Kadın leğen kemiğini bir ileri bir geri hareket ettirir.
MEYDAN OKUMA
öncelikle sağlam bir sandalyeye ihtiyacınız var. Kadın sandalyenin üzerine çıkar, oturur gibi dizlerini büküp öne doğru eğilir. Ellerini ve dirseklerini dizlerine koyar. Erkek arkadan yaklaşır. Birleşme gerçekleşir.
BÜKÜLME
Kadın yerde bir yastığa uzanır, dizlerini büker. Erkek kadının bacakları arasına girer ve onu kendine doğru çeker. Hareketleri erkek kontrol eder.
OTURMA
Adam bir sandalyeye oturur. Kadın sırtı adama dönük bir şekilde kucağına oturur. Bacaklarıyla kendini iterek yukarı aşağı hareket eder.
MANDAL
Erkek yatağa uzanır. Kadın erkeğin üzerine çıkar. Birleşme sağlanır. Kadın ileri geri hareket eder.
TEKLİF
Kadın ile erkek yüz yüze diz çökerler. Erkek evlenme teklif edermiş gibi sol ayağını kaldırıp yere koyar. Kadın da sağ ayağını kaldırır. Bu şekilde birleşme sağlanır.
AYAKTA EL ARABASI
Kadın kollarının ön kısmını bir yastık üzerine koyarak dört ayak üzerinde durur. Erkek tek bacağını bükerek arkadan yaklaşır ve birleşmeyi gerçekleştirir. Kadının ayak bileklerini kavrar ve yavaşça yukarı kaldırır.
LOTUS ÇİÇEĞİ
Erkek bağdaş kurup oturur. Kadın ayaklarını erkeğin beline dolayarak kucağına oturur. Erkek elleriyle kadının kalçasından destek vererek kadının hareket etmesini sağlar.
DENİZ KIZI
Kadın yatağın ya da masanın kenarına sırtüstü uzanır. Bacaklarını havaya kaldırır. Erkek ayakta kadının önünde durur ve birleşme gerçekleşir.
EĞİLMİŞ KAPLAN
Erkek ayaklarını uzatarak yatağa oturur. Kadın arkası dönük bir biçimde erkeğin üzerine oturur ve eğilir. Bu şekilde yukarı aşağı kayarak birleşmeyi gerçekleştirir.
KAMARA
Erkek gücünü sağ koluna vererek oturur ve ayaklarını uzatır. Kadın bacaklarını açarak ters bir şekilde erkeğin kucağına oturur. Kollarından destek alarak öne doğru eğilir. Hareketleri kadın kontrol eder.
KENETLENME
Erkek ayakta durur. Kadını kucağına alır. Kadın ayaklarını erkeğin beline dolar, erkek de kadının poposundan ve sırtından destekler.
YERLEŞMİŞ TOP
Kadın çömelir, erkek de yarı oturur bir şekilde arkasından yaklaşır ve birleşme gerçekleşir. Hareketleri kadın kontrol eder.
DİZ ÇÖKMÜŞ EL ARABASI
Ayakta olanından biraz daha kolaydır. Kadın ağırlığını tek koluna ve bacağına verir. Erkek arkadan diz çökerek yaklaşır. Kadın diğer bacağını geriye doğru esnetirken birleşme gerçekleşir.
YANDAN SAMBA
Kadın yatakta bir tarafa dönerek uzanır. Bacaklarını 90 derece açı ile yana uzatır. Erkek arkadan yaklaşır. Ellerinden destek alarak gövdesini hafifçe kaldırır.
SFENKS
Kadın ağırlığını dirseklerine vererek yüzüstü uzanır. Tek bacağını dümdüz uzatırken diğer bacağını kırar. Erkek kollarından destek alarak arkadan yaklaşır.
KOLON
Kadın önde sırtı erkeğe dönük bir şekilde durur. Erkek arkadan yaklaşır ve birleşme gerçekleşir. Kadın isterse öne doğru eğilebilir.
MİSAFİR
çift yüz yüze ayakta durur ve bu şekilde birleşme gerçekleşir.
BİNİCİ
Ters kovboy pozisyonundaki gibi kadın erkeğe sırtını dönerek üzerine yerleşir. Destek alarak öne doğru eğilir. Erkek kadının belini tutar ve birleşme gerçekleşir.
SÜPERNOVA
Erkek başı yatağın ayağına gelecek şekilde kendini sarkıtarak uzanır. Kadın yüzü erkeğe dönük bir şekilde üzerine çıkararak ellerinden destek alarak yerleşir ve birleşme sağlanır.
ÖRÜMCEK
Erkek ayaklarını uzatarak uzanır. Ellerini arkaya koyup destek alarak geriye yaslanır. Kadın, ellerinden destek alarak erkeğin üzerine yerleşir.
MERDİVEN USTASI
Kadın merdivende erkeğin önünde eğilir. Dizleri ve elleriyle basamaklardan destek alırken erkek arkadan yaklaşır ve poposundan tutarak birleşmeyi gerçekleştirir.
BASKET
Erkek yere oturur. Bir bacağını dümdüz uzatırken diğerini hafifçe kırar. Kadın üzerine yerleşir. Kontrol kadındadır.
Y EĞRİSİ
Kadın yüzüstü yatağa uzanır. Vücudunu yatağın yanından sarkıtır ve elleriyle yerden destek alır. Erkek arkadan yaklaşır birleşme gerçekleşir.
ZEN DURUŞU
Erkek ve kadın yan tarafları üzerinde uzanarak birbirlerine bakarlar. Göğüslerini birbirlerine yaslayıp bacaklarını birbirine geçirirler.
FISILTI
Kadın bacaklarını kırarak yan dönmüş bir şekilde yatarken erkek kadının bacakları arasına girer. Kadın bacaklarıyla adamı sarar ve bileklerini çapraz kavuşturur.
YAN SELE
Kadın yüzüstü yatağa uzanır. Vücudunu yatağın yanından sarkıtır ve elleriyle yerden destek alır. Erkek arkadan yaklaşır birleşme gerçekleşir.
OMUZ TAŞIYICI
Kadın ayaklarını yukarı kaldırarak uzanır. Erkek kadının önünde diz çöker, bacaklarını kavrar ve omzuna koyar. Bu şekilde birleşme gerçekleşir.
DOĞRU AÇI
Kadın poposu yatağın kenarında kalacak şekilde sırtüstü uzanır. Erkek yaklaşır ve birleşme gerçekleşir.
INDRANI
Kadın yüzüstü yatağa uzanır. Vücudunu yatağın yanından sarkıtır ve elleriyle yerden destek alır. Erkek arkadan yaklaşır birleşme gerçekleşir.
OMUZDA DURUŞ
Kadın yüzü yukarı dönük bir şekilde yere yatar. Kendini poposundan ve sırtından destekleyerek omuzlarında kalana kadar havaya kaldırır. Adam önünde diz çöker ve ayak bileklerini kavrayarak omzuna yerleştirir.
LAP TOP
Erkek bir sandalyede oturur. Kadın ayaklarını adamın omzuna uzatarak kucağına oturur. Bu şekilde birleşme gerçekleşir.
KALÇA USTASI
Erkek bacaklarını kıvırıp hafif aralayarak uzanır. Kadın ters bir şekilde üzerine yerleşir. Erkeğin dizlerini tutar. Bu şekilde birleşme gerçekleşir.
ARKADAN
Erkek ve kadın ayakta durur. Erkek kadının arkasından yaklaşır ve birleşme gerçekleşir.
KURBAĞA
Kadın bacaklarını aralayarak sırtüstü uzanır. Erkek bacaklarının arasından yaklaşır ve birleşme gerçekleşir. Kadın bacaklarını erkeğin etrafına dolar.
SAĞ KOL
Kadın sırtüstü uzanır ve kolunun üzerinde yan döner. Erkek diz çökerek arkadan yaklaşır. Bir bacağını uzatırken diğer bacağını kırar. Bu şekilde birleşme gerçekleşir.
ÇAPRAZ GEÇİŞ
Kadın ellerini uzatarak yan dönüp yatar. Erkek, vücudu kadınınkine dikey olacak bir şekilde yanına uzanır. Kadın yukarıda kalan bacağını kaldırır ve erkek bu şekilde iki bacağının arasına girer.
ŞELALE
Erkek bir sandalyeye oturur. Kadın onun kucağına oturarak kendini geriye doğru yaslar. Bu pozisyon epey esneklik ister.
AMUDA KALKMA
Erkek ve kadın ayakta durur. Erkek kadının arkasından yaklaşır ve birleşme gerçekleşir.
TOMINAGI
Kadın sırtüstü uzanır ve ayaklarını göğsüne doğru çeker. Erkek diz çöker ve birleşme gerçekleşir.
ÖĞLE KEYFİ
Kadın sırtüstü uzanır. Erkek tam açıyla kadına doğru uzanır. Kadın ayaklarını erkeğin poposuna doğru koyar. Birleşme bu şekilde gerçekleşir.
TAMAMEN AÇIK
Erkek kadının önünde diz çöker. Kadın sırtüstü uzanır.Bacaklarını ve poposunu kaldırıp erkeğin etrafına dolar. İleri ve geri hareket eder.
GERİ KAYMA
Erkek geriye doğru yatar. Kadın üzerine oturur ve yerden elleriyle kendini destekleyerek geriye doğru esner. Bu şekilde birleşme gerçekleşir.
ASKIYA ALINMIŞ
Kadın erkeğin kucağındadır. Bacaklarıyla erkeğin belini sarar ve duvardan destek alır. Bu şekilde birleşme gerçekleşir.
MUM
Bu pozisyonda ayaklarınızı yukarda tutmanız biraz zor olabilir. Kadın sırtüstü uzanır, başını bir yastığa koyar. Göğüslerine doğru ayaklarını kaldırır böylece önünde diz çökmüş partneri birleşmeyi gerçekleştirir.