100 Kamasutra PozisyonuKimilerine göre, Hindistan kökenli bir yaşam tarzı, kimilerine göre sadece bir cinsel birleşme yolu... Hintçe 'zevkin kitabı' anlamına gelen Kamasutra öğretisinin amaçları arasında çiftler arasındaki dengeyi sağlama ve yaşamı sevdirme de var. Bir tür yaşama sanatı olarak nitelendirilen ve çiftleri hazzın doruklarına ulaştırmayı hedefleyen 100 Kamasutra pozisyonunu keşfetmeye ne dersiniz? Cinsel hayatınıza hareket katacak 100 Kamasutra pozisyonu ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar burada...