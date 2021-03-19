Bir kez daha gündem: Aleyna Tilki

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SORUŞTURMA KONUSU NE?

"Anneme, kendime ve kardeşime koronavirüs aşısı yaptırmayacağım çünkü güvenmiyorum" açıklamasını yapan genç şarkıcı Aleyna Tilki hakkında soruşturma açıldı. Günaydın'ın haberine göre bir kişi, Aleyna Tilki'nin koronavirüs aşısıyla ilgili sözlerinin ardından "halk arasında korku ve paniğe neden olduğu" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ve yine habere göre Aleyna Tilki hakkında 'halkı korku ve paniğe sürüklediği' iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı...