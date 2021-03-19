Bir kez daha gündem: Aleyna Tilki
Aleyna Tilki internet dünyasında de hem çok konuşulanlar hem de yaşı, boyu, burcu, müzik serüveniyle çok merak edilenler arasında. Genç şarkıcı bu kez bir soruşturma haberine konu oldu... Hem soruşturmaya hem röportajları eşliğinde Aleyna Tilki kimdir? sorularına yanıt verelim...
Aleyna Tilki, son yıllarda müziği, şarkıları, sözleri, yapıp ettikleriyle hep gündemde... Bu kez adı bir soruşturma haberiyle anıldı... Peki, kimdir bu genç şarkıcı? Hem Aleyna Tilki'yle ilgili son gelişmeye hem Aleyna Tilki'nin biyografisine bakalım...
SORUŞTURMA KONUSU NE?
"Anneme, kendime ve kardeşime koronavirüs aşısı yaptırmayacağım çünkü güvenmiyorum" açıklamasını yapan genç şarkıcı Aleyna Tilki hakkında soruşturma açıldı. Günaydın'ın haberine göre bir kişi, Aleyna Tilki'nin koronavirüs aşısıyla ilgili sözlerinin ardından "halk arasında korku ve paniğe neden olduğu" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ve yine habere göre Aleyna Tilki hakkında 'halkı korku ve paniğe sürüklediği' iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı...
Peki, genç yaşına rağmen son yıllarda sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki kimdir? Röportajları ışığında yakından bakalım... Öncelikle Aleyna Tilki'nin burcu ne? Aleyna Tilki Koç Burcu...
Koç burcu ünlüleri yazımıza da bakabilirsiniz...
Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Trabzon Of'lu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü.