Koç burcunun en ünlü isimleri

Koç burcu ünlüleri kimler? Hem Koç burcu özelliklerine hem koç burcu ünlüleri kimler? sorusunun yanıtına birlikte bakalım... Ünlülerle ilgili her şey, ünlülük oranı arttıkça ve onlar gizlemeye çalıştıkça daha fazla merak konusu oluyor. Sonuçta her gün ya şarkılarını dinliyoruz ya oyunculuklarını izliyoruz ya da sporda ne kadar hırslı ve başarılı olduklarına tanık oluyoruz. Haliyle bu insanları sadece ekranda görmek yetmiyor. Sorulara cevap verme biçimlerinden, günlük hayattaki tepkilerine, neyi sevip sevmediklerinden yemeden duramadıkları atıştırmalıklara kadar her şeyi bilmek istiyoruz. Tabii giydikleri kıyafetlerden ve kullandıkları kozmetiklerden bahsetmeye gerek bile yok, kocaman bir eğlence dünyası var ve bu eğlenceyi katlayacak konulardan biri, belki de yukarıdaki sorularının cevaplarını vermeye hazır olan bir konu: Ünlülerin burçları! O zaman koç burcu ünlüleriyle başlayalım.

Zodyak’ın ilk burcu olan koç, liderliği iliklerine kadar hisseden bir karaktere sahiptir. Ateş grubunun da ilk burcu olması dolayısıyla koçlar daima enerjik, kıpır kıpır, her konuda ileri atılmayı sever ve dikkatlerin hep üzerinde olmasını isterler. Hırslı, merak ettikleri konuyu detaylarıyla inceleyen, kimi zaman dikkatsiz ve egoist ama doğru planlamayla oldukça üretken olabilecek bir yapıları vardır. Biraz kıskanç ve özgürlüğüne fazla düşkün olan Koçlar, girdikleri her ortamda başrolde olmak isterler. Egoları zarar gördüğünde sinirli, saldırgan veya umursamaz olmaları mümkündür. Cesur ve girişimci bir yapısı olduğu için üretkendir ama çabuk sıkılan bir tarafı da varır. Bir koç burcunun neşesi kadar öfkesi de enerjiyle doludur diyebiliriz.

Bu özellikler size birilerini hatırlattı mı? En popüler 10 koç burcu ünlülerini bir araya getirdik. Bakalım favorilerinizden hangileri koç burcu?

Lady Gaga

Bu gönderiyi Instagram'da gör Lady Gaga (@ladygaga)'in paylaştığı bir gönderi

Hollywood ve eğlence dünyasının ünlü isimlerinden Lady Gaga, 28 Mart 1986 tarihinde dünyaya geldi. İlk şarkısı radyolarda çalmaya başladıktan sonra kendisi hem eşcinsellerin hem tacize uğramış kadınların sesi olmaya çalışırken bir yandan aykırı ve cesur bir stil benimsedi, bir yandan da Grammy almakla kalmadı, oyunculuğuyla Oscar’a aday olup, Shallow isimli şarkısıyla da Oscar kazandı. Üstelik lisedeyken zorbalığa uğrayıp, asla başarılı olamayacağı konusunda sık sık alaya alınmasına rağmen asla vazgeçmedi.

Emma Watson

Bu gönderiyi Instagram'da gör Emma Watson (@emmawatson)'in paylaştığı bir gönderi

15 Nisan 1990 yılında dünyaya gelen Emma Watson, hem her daim göz kamaştıran stili hem de saç kesimiyle ilgili aldığı cesur kararla hem de küçük yaşlardan itibaren birçok aktivist harekete katılmasıyla her zaman dikkat çekmeyi başardı. Özellikle kadın hakları ve kadın erkek eşitliği için çok çalışan Emma Watson, sporla olan ilgisi ve bir film yıldızı olmasına rağmen eğitimine asla ara vermemesiyle gerçek bir koç olduğunu ispatlıyor.

Nurgül Yeşilçay

Bu gönderiyi Instagram'da gör Nurgul Yesilcay (@nurgulyesilcayy)'in paylaştığı bir gönderi

26 Mart 1976 tarihinde doğan Nurgül Yeşilçay, Türk sinema ve televizyonlarının en cesur kadınlarından biri ve bu nedenle koç burcu olduğuna asla şaşırmayacağımız bir havası var. Dizi setlerinde yaşadıklarını cesur bir şekilde medyayla paylaşmasından, oyunculuğuna kadar her yaptığıyla takdir toplayan oyuncu, her zaman dikkat çekmeyi başarıyor.

Kristen Stewart

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kristen Stewart⚕️ (@kristenstewart.officeal)'in paylaştığı bir gönderi

Twilight serisindeki Bella Swan rolüyle dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen, 9 Nisan 1990 doğumlu oyuncu Kristen Stewart her zaman asi bir havaya sahipti. Jüri üyeleri arasında yer aldığı Cannes Film Festivali sırasında kadınların topuklu ayakkabı giyme zorunluluğuna tepki göstermek için kırmızı halıda ayakkabılarını çıkarıp çıplak ayaklarla yürümüş, tek bir hareketiyle protestosunu açıkça göstermişti.

Yılmaz Güney

Bu gönderiyi Instagram'da gör YILMAZ GÜNEY (@yillmazguney)'in paylaştığı bir gönderi

Eleştirilerin sık sık hedef aldığı isimlerden biri olsa da Yılmaz Güney’in sinemadaki özgün ve sınır tanımayan fikirlerini hep duymuşuzdur. Türkiye’nin Cannes Film Festivali’nde ilk büyük başarısını kazanmasını sağlayan Yol filmiyle birinci olmanın hakkını veren Güney, filmlerindeki yöntemleri ve hayat tarzıyla uçlarda yaşamayı seven bir koç burcu olduğunu ispatlıyordu.

Okan Bayülgen

Bu gönderiyi Instagram'da gör Okan Bayülgen (@okanbayulgen)'in paylaştığı bir gönderi

23 Mart 1964 yılında doğan Okan Bayülgen’i televizyonda bir kere izlediyseniz, çılgın bir koç burcu olduğunu tahmin etmeniz hiç zor olmaz. Sivri dilli yorumları, hazır cevap halleri, yüksek enerjisi ve keskin zekasıyla Türk televizyonlarının en başarılı isimlerinden biri olan Bayülgen, bir koç burcunda olması beklenen tüm özelliklere sahip.

Robert Downey Jr.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Robert Downey Jr. Official (@robertdowneyjr)'in paylaştığı bir gönderi

4 Nisan 1965 doğumlu Robert Downey Jr.’ın gerçek hayatında oldukça eğlenceli biri olduğuna şüphe yok. Sık sık ne kadar eğlenceli ve duyarlı olduğunu görebiliyoruz. Özellikle genç yaşta savaştığı ve yendiği bağımlılığıyla biliyoruz ki oldukça kararlı biri, gerçek bir koç erkeği! Ancak özellikle canlandırdığı Ironman karakteriyle de beyaz perdede de muhtemelen bir koç burcunu canlandırdı.

Keira Knightley

Bu gönderiyi Instagram'da gör Keira Knightley (@keiraknightleyofficiall)'in paylaştığı bir gönderi

Keira Knightley dönem filmlerinin vazgeçilmez başrol oyuncusu olmakla kalmıyor, sık sık iddialı söylemlerde bulunuyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde iki çocuğa sahip olduktan sonra çıplaklıkla ilgili fikirlerinin değiştiğini ve biraz da kibirli olduğunu kabul ederek artık erkek yönetmenlerin çektiği filmlerdeki sevişme sahnelerinde rol almayacağını söyledi. Gerçek bir koç burcu hareketi.

Şebnem Ferah

Bu gönderiyi Instagram'da gör Sebnem Ferah (@sebnemferah)'in paylaştığı bir gönderi

Şebnem Ferah da Türk rock müziğinin en muhteşem seslerinden biri ve doğum günü olan 12 Nisan ile yine koç burcu kontenjanından listemize dahil oluyor. Yazdığı şarkı sözleriyle yaratıcı, çarpıcı ve duygusal olmayı başarırken, müziğin en sert haline enerjik bir dokunuş ekliyor.