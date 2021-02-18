Merak edilenleriyle Alina Boz: Rusya'dan Türkiye'ye yolculuk
Son yılların parlayan yıldızları arasında yer alan bir isim Alina Boz… Paramparça, Cesur Hemşire, Sevda’nın Bahçesi, Vatanım Sensin, Elimi Bırakma ve Aşk 101’de oynayan güzel oyuncu şimdi Maraşlı dizisinde oynadığı ‘Mahur Türel’ karakteriyle adından sıkça söz ettiriyor.
Boyu, kilosu, yaşı, yaşamı burcu her dönem çok merak edilen Alina Boz kimdir? Daha yakından bakalım...
Ekranların sevilen isimlerinin başında gelen Alina Boz’u bu galeride daha yakından tanıyacağız. İşte Alina Boz'un o internette her dönem çok arananlar arasında yer alan biyografisine, boyu, yaşı, kilosu, burcuna bakalım; ardından röportajlarla kısa bir Alina Boz turuna çıkalım...
ALİNA BOZ KİMDİR? BOYU, YAŞI, KİLOSU
Öncelikle Alina Boz kimdir? Hikayesi Rusya'da başlayan Alina Boz Rus bir anne ile Türk bir babanın kız. Alina Boz 14 Haziran 1998 Moskova/Rusya doğumlu. 7 yaşında Türkiye'ye geldi. Burcu İkizler. Boyu 1,73, wikipedia'ya göre kilosu 50, göz rengi ise yeşil.
Genç oyuncu küçük yaşta Türkiye'ye geldi. Liseyi havacılık lisesinde okudu. Ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Alina Boz’un kariyeri ‘Cesur Hemşire’ dizisindeki Canan karakteriyle başladı. Ardından ‘Paramparça’ dizisindeki Hazal karakteriyle çok beğenildi. Ardından ‘Sevda’nın Bahçesi’nde oynadı. Ve ‘Vatanım Sensin’deki Prenses Anastasia Romanova rolüyle büyük ses getirdi. Ve daha sonra Elimi Bırakma ve Aşk 101 geldi. Şimdilerde ise Maraşlı dizisindeki Mahur karakteriyle herkesin beğenisini topluyor.