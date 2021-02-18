Merak edilenleriyle Alina Boz: Rusya'dan Türkiye'ye yolculuk

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Genç oyuncu küçük yaşta Türkiye'ye geldi. Liseyi havacılık lisesinde okudu. Ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Alina Boz’un kariyeri ‘Cesur Hemşire’ dizisindeki Canan karakteriyle başladı. Ardından ‘Paramparça’ dizisindeki Hazal karakteriyle çok beğenildi. Ardından ‘Sevda’nın Bahçesi’nde oynadı. Ve ‘Vatanım Sensin’deki Prenses Anastasia Romanova rolüyle büyük ses getirdi. Ve daha sonra Elimi Bırakma ve Aşk 101 geldi. Şimdilerde ise Maraşlı dizisindeki Mahur karakteriyle herkesin beğenisini topluyor.