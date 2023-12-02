Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi: Nikahtan fotoğraflar
Alina Boz-Umut Evirgen beraberliğinde mutlu son... Temmuz ayında ilişkilerine başlayan Alina Boz ve Umut Evirgen çifti bu akşam nikah masasına oturdu. İşte nikahtan notlar, fotoğlaflar, detaylar...
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Oyuncu Alina Boz (25) ve işletmeci, yönetmen Umut Evirgen (33) temmuz ayında ilişkilerine başlamıştı. Umut Evirgen Paris'te evlilik teklif etmiş ve çift nişan yüzüklerini de yine bu romantik kentte takmıştı. Alina Boz ve Umut Evirgen bu akşam evlendi. İşte Alina Boz-Umut Evirgen nikahından notlar...
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- Yaklaşık 6 aydır birlikte olan çift Emirgan'da demirli olan Halas 71 teknesinde evlendi.
- Çiftin aileleri ve yakın dostları bu özel günde onları yalnız bırakmadı. Nikaha 90 davetli katıldı.
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- Alin Boz'un Vivienne Westwood marka bir gelinlik tercih ettiği belirtiliyor.
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- Alina Boz’un şahitleri Burak Can ve Cemre Beygüven, Umut Evirgen’in nikah şahitleri Özge Özpirinçci ile Fatih Terim oldu. Terim, nikah cüzdanını Alina Boz'a verdi. İşte o anlar: