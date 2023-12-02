Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi: Nikahtan fotoğraflar

Oyuncu Alina Boz (25) ve işletmeci, yönetmen Umut Evirgen (33) temmuz ayında ilişkilerine başlamıştı. Umut Evirgen Paris'te evlilik teklif etmiş ve çift nişan yüzüklerini de yine bu romantik kentte takmıştı. Alina Boz ve Umut Evirgen bu akşam evlendi. İşte Alina Boz-Umut Evirgen nikahından notlar...