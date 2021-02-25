Bugün doğum günü... Film gibi bir hikaye: Aybüke Pusat
Netflix dizisi 50m2 oyuncusu Aybüke Pusat'ın bugün doğum günü... Aybüke Pusat Instagram paylaşımında doğum günü için kanser hastası çocuklar için destek istiyor... Peki, Aybüke Pusat kimdir? Hem Aybüke Pusat'ın doğum günü mesajına hem biyografisi ve film gibi yaşam öyküsüne bakalım...
Netflix dizisi 50m2 ile izleyici ile buluşan Aybüke Pusat, doğum günü için Instagram'dan bir destek çağrısı yaptı. Aybüke Pusat'ın mesajı şöyle: 25 Şubat benim doğum günüm. Bu sene, yeni yaşımın her zamankinden daha özel ve anlamlı olmasını istiyorum. @iyilikpaylas platformu üzerinden @kansersizyasam için doğum günümü bağışladım. Kanser hastası çocuklara, umut ve gülümseme sebebi olmak için hepinizden destek bekliyorum. Bu güzelliğe ortak olabilin diye Bio'ma bağış linkini bırakıyorum.
AYBÜKE PUSAT KİMDİR?
Peki, oyuncu Aybüke Pusat kimdir? İnternette yaşı, yaşamı, boyu, oynadığı diziler, burcu ona ait pek çok özellik sıklıkla aranan Aybüke Pusat'ın öyküsüne yakından bakalım... 'Karanlık bir adamın kirli işlerini yapan Gölge, geçmişine ait sır perdesini aralamaya çalışırken işler karışır ve kendini bambaşka bir kimlikle küçük bir mahallede bulur'... Bu tanıtımla başlayan 50m2'de mahallenin en sıcak isimlerinden biri oyuncu Aybüke Pusat... Engin Öztürk, Kürşat Alnıaçık, Cengiz Bozkurt'un oynadığı 50m2 dizisinde izleyici ile buluşan Aybüke Pusat 25 Şubat 1995 Ankara doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nde eğitim aldı. Wikipedia'ya göre boyu 1.74
AYBÜKE PUSAT'IN BURCU NE?
Aybüke Pusat balık burcu... Elele röportajında burç ilişkisini şöyle anlatıyor: Burcumdan dolayı çok çalkantılıdır benim duygu durumum. Balık burcuyum. Çok hızlı çıkıp çok hızlı inme gibi bir içsel durumum var. Çok etkilenirim ve içime doğar pek çok şey. Düşündüğüm şey genellikle de başıma gelir. Hislerim çok kuvvetlidir, bunun genellikle pozitif etkilerini yaşadım. İşteki halimle evdeki halim aynı değil. Evde daha neşeliyim ama iş yerinde işini yapan, kurallara uyan, işi rahatlatmak için sakin kalan bir yapım var.
ÇOCUKLUK YILLARI
Aybüke Pusat çocukluk yıllarının bir röportajında şöyle anlatıyor: Ankara’da doğdum, büyüdüm. Orası daha kompakt, herkesin birbirini tanıdığı, nasıl bir hayat süreceğinin belli olduğu bir şehir. Ama sonra çok fazla sürpriz başıma geldi. Çok destekleyici bir ailem vardı. Zaten kim bu devirde, bu ülkede çocuğunun sanatçı olmasını ister ki? Onlar da istemedi başta, fakat sonra desteklediler. İki abim var, onlar da bana çok destek oldu.