Bugün doğum günü... Film gibi bir hikaye: Aybüke Pusat

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ÇOCUKLUK YILLARI

Aybüke Pusat çocukluk yıllarının bir röportajında şöyle anlatıyor: Ankara’da doğdum, büyüdüm. Orası daha kompakt, herkesin birbirini tanıdığı, nasıl bir hayat süreceğinin belli olduğu bir şehir. Ama sonra çok fazla sürpriz başıma geldi. Çok destekleyici bir ailem vardı. Zaten kim bu devirde, bu ülkede çocuğunun sanatçı olmasını ister ki? Onlar da istemedi başta, fakat sonra desteklediler. İki abim var, onlar da bana çok destek oldu.