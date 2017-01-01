menu

close

menu

close

menu

close

en yeni

Yüzdeki tüyler

Estetik açıdan oldukça kötü bir görüntüye neden olan ve makyaj yapıldığında dahi kapanmaktan ziyada daha çok ortaya çıkması ile sinirleri bozan yüzdeki tüylerden kurtulmanın farklı yöntemleri mevcut.

Alışveriş  Sportif erkekler için tekstildeki gelişmeler durmuyor. Seçiminizi en trendi olandan yana yapın. Tüm foto galeriler için tıklayınız.

Alışveriş  Bir erkek için hediye seçmek sanki daha kolay. Onları mutlu etmek için klasik seçimler kesinlikle işe yarar. Tüm foto galeriler için tıklayınız.

Alışveriş  Onlar yaşamımızın vazgeçilmezleri artık. Teknolojik hediyelerin mutlu edemeyeceği biri var mı? Tüm foto galeriler için tıklayınız.

Alışveriş  Küpeydi, bileklikti, kolyeydi derken... Bu defa farklı! İncinin değmediği tek bir parça yok. Tüm foto galeriler için tıklayınız.

güzellik & moda

Güzellikte frekans değişimi

Estetik  Baştan aşağıya yenilenmek için hiçbir zaman geç değil. Henüz içerisine girip en fazla bir saat sonra çıktığımızda gencecik bir cilt ve incecik bir vücuda sahip olacağımız bir makine yaratılmasa da elimizdeki yeni teknolojiler hiç de fena sayılmaz.

Oben Budak

Alışveriş  Yazar, işletmeci, müzisyen… Oben Budak’ın yaratıcı dünyasında fonksiyonel hediyeler ve trend parçalar ön planda.

ilişki & seks

Sizi bu havalar mahvetmesin!

Cinsellik  Sonbahar sadece ruhunuzu değil, libidonuzu da etkiliyorsa dikkatli olun. Çünkü her bahar karşımıza çıkan mevsimsel depresyon illeti, sosyal yaşam kadar cinsel hayatta da olumsuz sonuçlara neden olabiliyor.

eleleTV

yemek

astroloji

KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
KOVA
BALIK

ünlüler

Farkı Tavrı Mabel Matiz

Röportajlar  Bazı insanları duygularından tanırsınız. Onlarla konuşmadan da iletişim kurabilirsiniz. Duyguları şeffaftır, size bakışlarıyla anlatırlar her şeyi. Tıpkı ismi gibi Mabel Matiz de öyle...

Levent Üzümcü

Röportajlar  Sezonun ses getirecek yapımlarından Bir Yaz Gecesi Rüyası, Aleksandar Popovski’nin rejisiyle Uniq Hall’de 9 Kasım’da sahnelenecek. Shakespeare’in dehasına bir kez daha hayran kalacağımız oyunun baş karakterlerinden Levent Üzümcü ile oyun üzerine konuştuk.

sağlık

Yoga ile dingin bir hamilelik

Anne Sağlığı  Hamilelere özel yoga duruşları, nefes ve meditasyon çalışmaları ile bu dönemde oluşan değişimlerin üstesinden gelebilir, bebeğinizle huzurlu bir bağ kurabilir nihayetinde de daha rahat bir doğum yaşayabilirsiniz.

plus

En çok okunan kitaplar

Kültür Sanat  Hem kütüphanenizi hem de zihninizi genişletmek adına Türkiye’de en çok okunan kitaplardan haberdar olmanızı sağlayacak bu liste ile siz de kendinize yeni kitaplar hediye edebilme şansına sahip olacaksınız.

Giyinme odası

Dekorasyon  Giymediğiniz, modasının geçtiğini düşündüğünüz kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak hem mutlu olabilir hem de dolabınızda açılan alana çok daha fazla yeni alışveriş yapma imkanı bulabilirsiniz.

blogger

NESRİN ÖZTURNA
ALEXANDER KOKOSKERİYA
ELİF KARSLI
CEYDA DÜVENCİ
ŞEYDA COŞKUN

test & tartışma & anket

test & tartışma & anket

Anket

  Büyük kolyelerden hangisi sizin stiliniz?