Estetik Baştan aşağıya yenilenmek için hiçbir zaman geç değil. Henüz içerisine girip en fazla bir saat sonra çıktığımızda gencecik bir cilt ve incecik bir vücuda sahip olacağımız bir makine yaratılmasa da elimizdeki yeni teknolojiler hiç de fena sayılmaz.