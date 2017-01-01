Yüzdeki tüyler
Estetik açıdan oldukça kötü bir görüntüye neden olan ve makyaj yapıldığında dahi kapanmaktan ziyada daha çok ortaya çıkması ile sinirleri bozan yüzdeki tüylerden kurtulmanın farklı yöntemleri mevcut.
Estetik açıdan oldukça kötü bir görüntüye neden olan ve makyaj yapıldığında dahi kapanmaktan ziyada daha çok ortaya çıkması ile sinirleri bozan yüzdeki tüylerden kurtulmanın farklı yöntemleri mevcut.
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