Bir dönemin 'Mankenler Kralı'ydı: Şimdi neler yapıyor?

2 / 4

Hürriyet'e konuşan Engin Koç, çalışmadığını ve emeklilik maaşıyla geçindiğini söylüyor: “Şu an çalışmıyorum ve emekliyim. Zaten bir oğlum var, onu büyütüyorum. Yeni dizilerde eskilere rağbet yok. Çok vefasız bir sektör. Hep aynı insanlar oynasın ve kazansın peşindeler. Şikayet etmiyorum ama insanlık önemli bir şey. Hayatta her şey gelip geçici. İnsani vasıfları yitirmemek gerek. Bazen istiyorsun tabii bir dizide rol almak, kenardan köşeden güzel bir şey yapmak ama olmuyor.”