Bir dönemin 'Mankenler Kralı'ydı: Şimdi neler yapıyor?

Eğlence sektörünün altın yıllarını yaşadığı; defile organizasyonlarının hız kazandığı 1980 ve 90’larda podyumların aranılan isimleri arasında Engin Koç da vardı. 17 yaşında ‘Mankenler Kralı’ ünvanını alan Engin Koç bugün 62 yaşında, emekli ve sakin bir hayat sürüyor.
Hürriyet'e konuşan Engin Koç, çalışmadığını ve emeklilik maaşıyla geçindiğini söylüyor: “Şu an çalışmıyorum ve emekliyim. Zaten bir oğlum var, onu büyütüyorum. Yeni dizilerde eskilere rağbet yok. Çok vefasız bir sektör. Hep aynı insanlar oynasın ve kazansın peşindeler. Şikayet etmiyorum ama insanlık önemli bir şey. Hayatta her şey gelip geçici. İnsani vasıfları yitirmemek gerek. Bazen istiyorsun tabii bir dizide rol almak, kenardan köşeden güzel bir şey yapmak ama olmuyor.”
Koç spiritüellik eğitimi aldığını söylüyor: O benim yolculuğuma ve içsel dünyama güneş oluyor. Ben zaten kendime döndüm ve kendimle yolculuğa başladım. ‘Ben kimim, niçin bu dünyadayım ve vazifem nedir?’ sorularını arıyorum. Sadece etten kemikten varlıklar değiliz. Sonsuz yolculuğumuzdayız.”
Engin Koç, Sivas’ta ufak bir yer aldığını anlatıyor: Köy hayatını çok severim. Orada ufak bir yer yapmak istiyorum kendime.