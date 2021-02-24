Karşınızda Masumiyet dizisinin İrem'i: Deniz Işın
Oyuncu Deniz Işın, FOX Tv'nin yeni dizisi Masumiyet'te 'İrem Orhun' karakteriyle izleyicilerle buluşuyor. Peki, Deniz Işın kimdir? Kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Nereli? Burcu ne? Merak edilen soruların yanıtlarına ve Deniz Işın'ın biyografisine birlikte bakalım.
Oyuncu Deniz Işın, FOX'nin yeni dizisi Masumiyet'te İrem Orhun karakterini canlandırıyor. Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır’ın paylaştığı 'Masumiyet'in ilk bölümü 24 Şubat'ta yayınlanacak. Peki, oyuncu Deniz Işın kimdir? Kaç yaşında, boyu, burcu, yaşamı... Hangi dizilerde oynadı? İşte Deniz Işın'ın biyografisi
DENİZ IŞIN KİMDİR?
Deniz Işın, 28 Mayıs 1992 İzmir doğumlu. İkizler burcu. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Ege üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul’a taşındı. Bu süreçte Sahnetozu Tiyatrosu’nda 2 sene İzmir’de, bir sene de İstanbul’da eğitim aldı ve bu süreçte; 2017’de ‘Lysistrata’ oyununda Lysistrata, 2018’de ‘You Can’t Take It With You’ oyununda Alice karakterini canlandırdı.
DENİZ IŞIN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Reklam filmlerinde rol alan Işın, FOX'ta yayınlanan "Her Yerde Sen" dizisinde Merve karakterine hayat verdi. Daha sonra "İyi Günde Kötü Günde" dizisinde yer aldı ve son olarak "Sefirin Kızı" projesinde Sahra karakterine hayat veren Deniz Işın, Murat Boz’un "Gece" isimli video klibinde de yer aldı.
INSTAGRAM'DA DENİZ IŞIN
Deniz Işın Instagram'ı etkin olarak kullanan isimlerden. Deniz Işın'ın Instagram hesabında yaklaşık 668 bin takipçisi bulunuyor.