Yasak Elma dizisinin Yıldız’ı Eda Ece'nin parlayan serüveni...

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Elele Dergisi'nde 2018 yılında yayınlanan bir röportajda, Eda Ece'nin hikayesi için şu ifadeler yazılı: Eda Ece’nin hikayesi aslında 13 yaşındayken Heygirl dergisine kapak olmasıyla başlıyor. O sene beş bölüm de Hayat Bilgisi’nde konuk oyuncu olarak rol alıyor. Sonra duruyor, 20 yaşına kadar eğitim hayatına devam ediyor. Üniversite son sınıfa doğru dönemin yine çok izlenen gençlik dizisi Pis Yedili ile, artık oyuncu olma yolunda adımlarını atmaya başlıyor.

Aslında üniversitede psikoloji eğitimi alıyor Eda Ece. Tiyatro ise okul yıllarından beri hayatında hep var. Zaten dikkatleri de tiyatro sahnesinde çekiyor.