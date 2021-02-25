Yasak Elma dizisinin Yıldız’ı Eda Ece'nin parlayan serüveni...
Diziler, filmler... Yasak Elma dizisinin Yıldız’ı Eda Ece, seyircinin izlemekten en çok keyif aldığı isimler arasında... Peki, Eda Ece kimdir? Bugüne kadar hangi dizi ve filmlerde oynadı? Röportajları eşliğinde Eda Ece'nin serüvenine yakından bakalım...
Bugüne kadar pek dizi ve filmin gülümseyen yüzü Eda Ece oldu... Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece'nin burcu, yaşı, biyografisi her dönem en çok merak edilenler arasında... Peki, Eda Ece kimdir? İşte madde madde Eda Ece...
EDA ECE KİMDİR? BURCU NE?
Oyuncu Eda Ece, 20 Haziran 1990'da İstanbul'da doğdu. Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdikten sonra, Sanat Tarihi üzerine ders aldı ve bir galeride çalışmaya başladı. Ayrıca okul yıllarında tiyatro kollarına üye olan ve oyunlarda görev alan Eda Ece, bir gün oynamış olduğu bir tiyatro oyununda menajer Tümay Özokur'un dikkati çekerek oyunculuk teklifleri almıştır.
Elele Dergisi'nde 2018 yılında yayınlanan bir röportajda, Eda Ece'nin hikayesi için şu ifadeler yazılı: Eda Ece’nin hikayesi aslında 13 yaşındayken Heygirl dergisine kapak olmasıyla başlıyor. O sene beş bölüm de Hayat Bilgisi’nde konuk oyuncu olarak rol alıyor. Sonra duruyor, 20 yaşına kadar eğitim hayatına devam ediyor. Üniversite son sınıfa doğru dönemin yine çok izlenen gençlik dizisi Pis Yedili ile, artık oyuncu olma yolunda adımlarını atmaya başlıyor.
Aslında üniversitede psikoloji eğitimi alıyor Eda Ece. Tiyatro ise okul yıllarından beri hayatında hep var. Zaten dikkatleri de tiyatro sahnesinde çekiyor.
EDA ECE'NİN BURCU
Eda Ece'nin burcu İkizler... 2020 yılında Elele'ye verdiği röportajda "İkizler burcu çocuğu olarak, doğduğumdan beri renkli ve sosyal bir çocuktum. İki ablayla büyüdüm ben. Annem bizi ayakkabı almaya götürdüğünde ayakkabıcının taklidini yapmamdan tutun da; ‘Problem Çocuk’ filmindeki gibi ablalarımın doğum gününü sabote etmeye kadar giden, kalıbına sığmaz, açık enerjili bir çocuktum. Tabii insan büyüdükçe, kalabalıklara girdikçe kendini sansürlüyor, limitliyor. Dolayısıyla ben de sınırlar, perdeler, duvarlar koydum büyüdükçe. Ancak oyunculuk serüveni bunu aşmamı, eskiye dönmemi sağladı" diyor.