Hande Erçel ve Kerem Bürsin paylaştı, milyonlarca beğeni geldi

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Kerem Bürsin'in dün akşam Instagram hesabından yaptığı paylaşım sadece birkaç saatte yaklaşık 2.3 milyon beğeni aldı. Hande Erçel ile kano yaparken çekilen fotoğrafını paylaşan Bürsin, altına "Okyanusun ortasında bir kanoyla ve sadece ikimiz ... mükemmel" notunu düştü.