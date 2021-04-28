Hande Erçel ve Kerem Bürsin paylaştı, milyonlarca beğeni geldi
Fox TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrolleri paylaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan Maldivler’de birlikte çekilmiş pozlarını paylaştı, milyonlarca beğeni geldi.
Kerem Bürsin'in dün akşam Instagram hesabından yaptığı paylaşım sadece birkaç saatte yaklaşık 2.3 milyon beğeni aldı. Hande Erçel ile kano yaparken çekilen fotoğrafını paylaşan Bürsin, altına "Okyanusun ortasında bir kanoyla ve sadece ikimiz ... mükemmel" notunu düştü.
Hemen ardından Hande Erçel de kendi hesabından bir paylaşım yaptı. Hande Erçel'in paylaşımı ise 3 milyon beğeniye yaklaştı. Hande Erçel, paylaştığı fotoğrafa, "Sevincimiz fıskiyeleri patlatıyor... mükemmel" notunu ekledi.
Kerem Bürsin ve Hande Erçel, geçtiğimiz hafta da Maldivler'den fotoğraflar paylaşmışlardı.
Hatta Kerem Bürsin'in mesajını Hande Erçel tamamlamış; bu paylaşım da oldukça konuşulmuştu. Magazin basınında ise ikilinin Maldivler dönüşü havalimanında el ele görüntülendiği haberleri yer aldı.
Hello Dergisi, geçtiğimiz aylarda Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i birbirlerine sormuştu... İşte o renkli video
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