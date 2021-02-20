Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı: Gizem Katmer'in serüveni

4 / 11

Lise eğitimini Sapanca'da alan Gizem Katmer, Kocaeli Üniversitesi'nde Sahne Sanatları ve Oyunculuk Eğitimi Aldı. Gizem Katmer Masumlar Apartmanı öncesi neler yaptı? Katmer Hey Girl dergisine verdiği röportajda şunları söylemişti: Kocaeli Üniversitesi’nde oyunculuk okuduğum son iki senede Perdesiz Performans adında bir performans evi kurmuştuk, mezun bir arkadaşımızın fikri ve sermayesiyle. Orada çeşitli denemelerimiz oldu. Birçok şeyin ilkini o ekiple yaşadım. Ardından İstanbul macerası başladı benim için. Kadıköy Theatron’da “Stupid F*king Bird” adlı bir oyun çalıştık ve pandemi sürecine kadar her hafta oynadık. Çok keyifli ve öğretici bir süreçti benim için. Eş zamanlı olarak birkaç reklam filmi vs derken TRT 1’de yayınlanan “Masumlar Apartmanı” süreci başladı.