Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı: Gizem Katmer'in serüveni
TRT1'in ilgiyle izlenen dizileri arasında Masumlar Apartmanı da yer alıyor. Masumlar Apartmanında genç oyuncu Gizem Katmer, Ailesi ve özgürlüğü arasında sıkışıp kalan Neriman karakterine hayat veriyor. Peki, Gizem Katmer kimdir? Gizem Katmer ve serüvenine yakından bakalım...
TRT 1 dizisi Masumlar Apartmanı'nda Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar gibi zengin bir oyuncu kadrosu bir araya geliyor... Dizi, oyuncuları arasında genç oyuncu Gizem Katmer de var. Peki, Gizem Katmer kimdir? Biyografisi, yaşı, Gizem Katmer'in serüvenine bakalım...
MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNİN KONUSU NE?
Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı. Dizisinin konusu şöyle:
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?
GİZEM KATMER KİMDİR?
Tiyatro kökenli bir isim olan Gizem Katmer 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. "Çocukluk dönemini şöyle anlatıyor:
Neriman'ın aksine çok mutlu bir çocukluk geçirdim. Çok sevgi dolu bir ailede büyüdüm. Hep desteklediler beni ve kız kardeşimi. Köye giderdik, çay toplardık falan… Keyifli bir çocukluk geçirdim"
Lise eğitimini Sapanca'da alan Gizem Katmer, Kocaeli Üniversitesi'nde Sahne Sanatları ve Oyunculuk Eğitimi Aldı. Gizem Katmer Masumlar Apartmanı öncesi neler yaptı? Katmer Hey Girl dergisine verdiği röportajda şunları söylemişti: Kocaeli Üniversitesi’nde oyunculuk okuduğum son iki senede Perdesiz Performans adında bir performans evi kurmuştuk, mezun bir arkadaşımızın fikri ve sermayesiyle. Orada çeşitli denemelerimiz oldu. Birçok şeyin ilkini o ekiple yaşadım. Ardından İstanbul macerası başladı benim için. Kadıköy Theatron’da “Stupid F*king Bird” adlı bir oyun çalıştık ve pandemi sürecine kadar her hafta oynadık. Çok keyifli ve öğretici bir süreçti benim için. Eş zamanlı olarak birkaç reklam filmi vs derken TRT 1’de yayınlanan “Masumlar Apartmanı” süreci başladı.