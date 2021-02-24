Masumiyet dizisinin İlker'i: Serkay Tütüncü'yü yakından tanımaya ne dersiniz?
Oyuncu Serkay Tütüncü, FOX Tv'nin yeni dizisi Masumiyet'te 'İlker Ilgaz' karakteriyle izleyicilerle buluşuyor. Peki, Serkay Tütüncü kimdir? Kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Burcu ne? Merak edilen soruların yanıtlarına ve Serkay Tütüncü'nün biyografisine birlikte bakalım.
Oyuncu Serkay Tütüncü FOX'nin izleyici ile buluşacak yeni dizisi Masumiyet'te İlker Ilgaz karakterini canlandırıyor. Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır’ın paylaştığı 'Masumiyet'in ilk bölümü 24 Şubat'ta yayınlanacak. Peki, oyuncu Serkay Tütüncü kimdir? Kaç yaşında, burcu ne? Hangi dizilerde oynadı? İşte Serkay Tütüncü'nün biyografisi...
SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?
Oyuncu Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir’de doğdu. Eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu bölümünden mezun olarak tamamladı. 2007 yılından 2015 yılına kadar Alaçatı’da windsurf eğitmenliği yapan Serkay Tütüncü, 2016 senesinde Survivor gönüllüler kadrosunda yarıştı. 140 gün (5 ay) süren yarışmada finalist olan Serkay Tütüncü, yarışma sonrası özel oyunculuk eğitimleri almaya başladı. 2016 yılında TV 8’de yayınlanan Para Bende programının sunuculuğunu üstlendi.
SERKAY TÜTÜNCÜ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2018 yılında ‘İnsanlık Suçu’ dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı. 2019 yılında Afili Aşk dizisindeki Volkan, 2020 yılındaysa Bay Yanlış dizisinde Ozan karakterine hayat verdi.
SERKAY TÜTÜNCÜ'NÜN BURCU NE?
Serkay Tütüncü'nün burcu Kova. Hatta bir röportajında şöyle diyor: Tam olarak kovayım maalesef.. Neden maalesef dediğimi kovalar anlayacaktır. Düşünmekten kendini yoran, pesimist tarafını asla ihmal etmeyen bir burç. Ama onun dışında gerçekten gezmeyi, keşfetmeyi öğrenmeyi inanılmaz seven biriyim. Arkadaşlık, dostluk konusunda kova olmamın bir sebebi var mı bilmiyorum ama gerçekten çok değer veririm.