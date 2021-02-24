Masumiyet dizisinin İlker'i: Serkay Tütüncü'yü yakından tanımaya ne dersiniz?

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SERKAY TÜTÜNCÜ'NÜN BURCU NE?

Serkay Tütüncü'nün burcu Kova. Hatta bir röportajında şöyle diyor: Tam olarak kovayım maalesef.. Neden maalesef dediğimi kovalar anlayacaktır. Düşünmekten kendini yoran, pesimist tarafını asla ihmal etmeyen bir burç. Ama onun dışında gerçekten gezmeyi, keşfetmeyi öğrenmeyi inanılmaz seven biriyim. Arkadaşlık, dostluk konusunda kova olmamın bir sebebi var mı bilmiyorum ama gerçekten çok değer veririm.