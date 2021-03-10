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Türkiye'nin ilk erkek güzeliydi: Karahan Çantay hayatını kaybetti

90'lı yıllarda Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, matematik öğretmenliği yaptığı Tayland'ya trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

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ODTÜ öğrenciliğinden modelliğe, dizi ekranları ve magazin sayfalarından ABD'ye ve son olarak Tayland'da matematik öğretmenliğine...

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Türkiye'nin ilk erkek güzeli Karahan Çantay 47 yaşında hayatını kaybetti. Karahan Çantay'ın ölümüyle ilgili bilgiler oldukça sınırlı.

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Bir hemşirenin Çantay'ın Tayland'da matematik öğretmenliği yaptığı okulun Facebook grubuna yazdığı bir notta eski modelin hayatını kaybettiği, cenazesinin Malezya sınırındaki bir hastanede olduğu öne sürülmüştü.

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Karahan Çantay'ın motosiklet kazası sonucu yaşamını yitirdiği belirtiliyor.