Türkiye'nin ilk erkek güzeliydi: Karahan Çantay hayatını kaybetti

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ODTÜ öğrenciliğinden modelliğe, dizi ekranları ve magazin sayfalarından ABD'ye ve son olarak Tayland'da matematik öğretmenliğine...
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Türkiye'nin ilk erkek güzeli Karahan Çantay 47 yaşında hayatını kaybetti. Karahan Çantay'ın ölümüyle ilgili bilgiler oldukça sınırlı.
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Bir hemşirenin Çantay'ın Tayland'da matematik öğretmenliği yaptığı okulun Facebook grubuna yazdığı bir notta eski modelin hayatını kaybettiği, cenazesinin Malezya sınırındaki bir hastanede olduğu öne sürülmüştü.
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Karahan Çantay'ın motosiklet kazası sonucu yaşamını yitirdiği belirtiliyor.