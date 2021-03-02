Yeni anne Merve Özbey: 33 yıl boşa yaşamışım

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Merve Özbey hastane çıkışı duygularını paylaştı.

Özbey, "Bu tarif edilecek bir duygu değil. Her şey çok yolunda, sağlığımız çok yerinde. Artık yeni hayatımıza alımaya çalışacağız. Erken doğum değil, haftasını tamamladı, kilo gelişiminde bir problem vardı. Sağlığımız yerindeydi dolayısıyla daha fazla riske atmamak için ufak bir operasyonla kendisine kavuştuk" diyor.