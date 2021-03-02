Yeni anne Merve Özbey: 33 yıl boşa yaşamışım

Geçen yıl iş insanı Kenan Koçak ile evlenen Merve Özbey kısa bir süre önce anne oldu. İlk bebeklerini kucağına alan çift, kızlarına Elif Özüm adını verdi.
Merve Özbey hastane çıkışı duygularını paylaştı.
Özbey, "Bu tarif edilecek bir duygu değil. Her şey çok yolunda, sağlığımız çok yerinde. Artık yeni hayatımıza alımaya çalışacağız. Erken doğum değil, haftasını tamamladı, kilo gelişiminde bir problem vardı. Sağlığımız yerindeydi dolayısıyla daha fazla riske atmamak için ufak bir operasyonla kendisine kavuştuk" diyor.
Bebeğini kucağına aldığında neler hissettiği sorusu üzerine Merve Özbey şu yanıtı verdi: 33 sene boşa yaşamışız arkadaşlar. Bundan sonra hayatımız onun üzerine kurulu olacak. Güzel bir hayatı olsun inşallah tek dileğimiz bu.
Peki, bebek kime benziyor? Merve Özbey "Babasına benziyor" diyor.
BABASINI KAYBETMİŞTİ
Merve Özey, hamileliğin 6,5-7. ayındayken babasını kaybetmişti. Anne olmaya hazırlanan Merve Özbey o dönem Instagram'dan yaptığı paylaşımda babası ile fotoğrafını paylaşmış ve "Geçen sene tam bugün bu saatler... Nişanım var, telaşım nasıl tatlı atlamam. Neler değişti babacığım. Mesela dün sen gittin. Bir günde artık ne pazarların ne Fener maçlarının tadı kaldı benim için. Acıların dindi mi bilmem, sesin yerine geldi mi mesela, yemek yiyebiliyor musun? Ne garip" notunu düşmüştü.
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