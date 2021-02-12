Bebek ilk ne zaman ve ne sıklıkla yıkanır? Yeni doğan banyosunda malzemeler, su ve oda sıcaklığı ile diğer gerekli şeyler

Bebek banyosu ilk ne zaman yapılır? Yeni doğan bebek banyosu nasıl yapılır? Bebeği ne sıklıkla yıkamak gerektiği bilgisi oldukça önemli, çünkü bebeği banyo yaptırmanın faydaları çok. Peki bebek banyosu için gerekli malzemeler neler? Bebek banyosunun su sıcaklığı ne olmalı? Bebek şampuanla mı sabunla mı yıkanmalı? Bebek silme banyosuyla yıkanmalı, ne zaman su banyosuna geçilmeli? Tüm bu soruların cevaplarını Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İkbale Yılmaz Can yanıtladı.

Bebekler İlk Ne Zaman Yıkanır?

Yeni doğan bebeklerin doğduklarında ciltlerini kaplayan kremsi beyaz bir tabaka vardır. Verniks kazeoza denilen yeni doğan bebek cildinin üzerindeki beyaz tabaka, bebeğin ısı kaybını önler ve bebeği enfeksiyonlara karşı korur. Bu nedenle ilk banyonun doğumdan sonra bebek odasında hemen yapılması önerilmez.

İlk banyonun yapılması için en uygun zaman doğduktan 24 saat sonra yıkanmasıdır. Ancak annede bebeğe bulaşma riski bulunan (Hepatit B, C, HIV gibi) bir enfeksiyon hastalığı varsa, bulaş riskini azaltmak için bebek doğar doğmaz ilk banyosu yaptırılır.

Göbek Bağı Düşmeden Banyo Yapılır Mı?

Göbek bağı kuru tutulduğu sürece göbek düşene kadar bebeğin yıkanmasında sakınca yoktur. Göbeğin ıslanması enfeksiyon riskine neden olabilir. Bu nedenle göbeğin ıslanmasını önlemek için göbek bağı düşene kadar ve düşmesini takip eden 2 gün boyunca göbek iyileşene kadar cilt temizliğinin silme banyosu şeklinde yapılması uygundur.

Bebekler Hangi Sıklıkta Yıkanmalıdır?

Yeni doğan bebeklerin yıkanma sıklığı mevsime göre değişiklik gösterir. Yaz aylarında her gün yıkanabilirler. Kış aylarında gün aşırı yıkanmaları daha uygun olur. Her gün yaptırılan banyo bebeği rahatlatıp iyi uyumasına yardımcı olur. Sağlıklı bebek gelişimi için bebeklerin düzenli bir şekilde yıkanması önemlidir.

Artık bebekler için banyonun önemini ve banyo yapmanın faydalarını öğrendik. Sıra geldi bebeğin banyosunun nasıl yapılacağına...

Bebekler Nasıl Yıkanır?

Bebeklerin göbeği düşüp iyileşe kadar silme banyosu ile yıkanmasının önerildiğini yukarıda anlatmıştık. Daha sonraki dönemlerde küvet banyosu yaptırılabilir.

Silme Banyosu Nedir ve Silme Banyosu Nasıl Yapılır?

Oda sıcaklığındaki ılık su ve pamuk yardımıyla bebeğin cildinin silinerek temizlenmesi yöntemine silme banyosu denir. Bebek yumuşak bir havlu üzerine yatırılır. Silme işlemine yüzden başlanır.

Önce gözler ılık suya batırılmış pamuk yardımıyla içten dışa doğru silinir. Burun çevresi, yanaklar, kulak kepçelerinin içi ve çevresi silinerek temizlenir, ardından yüzü havlu ile nazikçe kurulanır.

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Saç temizliği için, sırt üstü yatan bebeğin başı ensesinden desteklenerek hafifçe kaldırılır, ılık su ile yıkanır ve havlu ile saçlar kurulanır.

Gövdenin temizliği ılık suya batırılmış, bebek şampuanı ile köpürtülmüş sünger yardımıyla yapılır ve havlu ile kurulanır. Bebek şampuanı hakkında aşağıda detaylı bilgi verdik.

Genital bölge ve popo önden arkaya doğru silinip kurulanır, pişik önleyici krem sürülür, bezlenir.

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Bacak ve kollar silinir kurulanır. Tüm vücut tekrar kurulanarak bebeğin kıyafetleri giydirilir.

Küvet Banyosu Nasıl Yaptırılır?

Bebekler için hazırlanmış özel küvetler bu iş için kolaylık sağlar. Bebek küvette yıkanırkan özel fileler bebeğin yatırılarak yıkanmasında kolaylık sağlar. Banyo öncesinde gerekli malzemelerin önceden hazırlanmasında fayda vardır.

Bebek Banyosu İçin Gerekli Malzemeler

Yeterli miktarda temiz su

Yumuşak havlular

Pamuk topları

Bebeklere özel şampuanlar

Yumuşak bebek banyo süngeri

Bebek yağı

Pişik kremi

Temiz bebek bezi

Bebek saç fırçası ya da bebek tarağı

Temiz pamuklu kıyafetler

Ayrıca düz bir zemine sahip alt değiştirme masası da gerekli malzemeler arasındadır. Bebeğin uzanacağı zemine temiz yumuşak havlular serilmelidir.

Bebek Banyosunda Su Sıcaklığı ve Oda Sıcaklığı

Banyo esnasında bebek yalnız bırakılmamalıdır. Bir elimiz daima bebeğin üzerinde olmalıdır. Bebek banyosunda suyun sıcaklığını elimizle, dirseğimizle veya su termometresi ile kontrol etmeliyiz. Su sıcaklığının 35-37 derece, oda sıcaklığının 26 derece olması uydundur.

Bebek küvetinde file kullanılmıyorsa, bebek küvetinin içi bebeğin omuzlarını örtecek kadar yaklaşık 5-6 cm su ile doldurulur. Küvetin zeminine bebeğin kaymasını önlemek için yumuşak bir havlu koyulabilir.

Hazırlıklar tamamlandıktan sonra bebek yavaşça bir kolumuz başının altına destek verecek şekilde sırt üstü tutularak önce ayakları olacak şekilde suya sokulur.

Bebek şampuanı ile köpürtülen yumuşak bir sünger ile tüm gövde, kollar, bacaklar silinir, sırtı, ve poposu temizlenir. Sonra başı bebek şampuanı ile yıkanır, ılık ve temiz su dökülerek durulanır. Yüz temizliği ılık temiz suya batırılmış pamukla yapılır. Bebek kurulanır, bebek yağı ile masaj yapılır ve temiz kıyafetleri giydirilir.

Bebek Yıkarken Başka Nelere Dikkat Edilmeli

Malzemeler önceden hazırlanmalıdır.

Bebeğin banyo ve bakım işlemlerinden önce mutlaka ellerimizi yıkamalıyız.

Oda sıcaklığı ayarlanmalı, 22-26 derece olmalıdır.

Banyo suyunun sıcaklığı vücut sıcaklığında 35-37 derece olmalıdır.

İlk suyu mutlaka dirseğimizle veya elimize dökerek ısı kontrolü yapmalıyız.

İlk haftalarda temiz içme suyu ısıtılarak banyoda kullanılır.

Bebeğin ilk banyosunda şampuan önerilmez. Her banyoda mutlaka şampuan -sabun kullanmak zorunda değiliz. Sadece ılık su ile yıkanabilir. Şampuanlı banyolar 2-3 günde bir yapılabilir.

En uygun banyo zamanı beslendikten 1.5-2 saat sonrasıdır. Açken çok huzursuz olur, tokken kusabilir.

Banyo süresi 5-10 dakika olmalıdır.

Bebek Şampuanı Nasıl Seçilir?

Bebek banyosunda kullanılan ürünler bebeğin hassas cildine özel geliştirilmiş olmalıdır. Cildin doğal yapısını korumak açısından pH değerleri çok önemlidir. Bebek şampuanlarının pH değeri 5.5 olmalıdır. Saç temizliği kadar cilt temizliğine de uygun olmalıdır. Günlük kullanıma uygun olmalı, gerekli hijyeni sağlamak için etkili olmalıdır. Konak ve kepeklenmeyi önleyici olmalıdır. Göz yakmayan özellikte olmalıdır. Deride kızarıklık, isilik ve kaşıntıları önleyici içeriğe sahip olmalıdır. Cildi nemlendirmeli ve beslemelidir. Koruyucu olarak paraben, yoğun parfüm, alkol, boya içermemelidir. En yumuşak ve en az içeriğe sahip ürünler tercih edilmelidir.