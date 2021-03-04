2021 İlkbahar / Yaz çanta trendleri…
Dünyayı evlere esir eden pandeminin ağırlığıyla geçen günlerin ardından sıcak günleri umutla bekliyoruz. Peki, 2021 ilkbahar / yaz çanta trendleri neler olacak? Bu ilkbahar ve yaz dönemine hangi çanta modelleri damga vuracak? Birlikte bakalım…
Çanta, kombinimizin tamamlanması için çanta en önemli . Kıyafetler de olduğu gibi çantalarda da her sezon trendlerin değiştiğini görüyoruz. Gelin 2021 İlkbahar / Yaz dönemini domine edecek çanta modellerini keşfe çıkalım:
2021 İLKBAHAR / YAZ ÇANTA TRENDLERİ
2021 İlkbalar / Yaz dönemi çanta trendleri için listemiz karşınızda:
- Minimalist omuz çantaları
- Mini çantalar
- Tote çantalar
- Değişik şekiller çantalar
- Kroşe, hasır ve ağ çantalar
- Zarf çantalar
1- MİNİMALİST OMUZ ÇANTALARI
Defilelerde gördüğümüz gibi, 90’ların klasik omuz çantaları tekrar revaçta. Bu sade ve şık çantalar birçok kıyafetle rahatlıkla kombinlenebilir. Günümüze uyarlanmış bu çantalar, moda dünyasının 90’ları geri getirmesiyle beraber dolabınızın vazgeçilmez bir parçası olacak.
Minimalist omuz çantalarının birçok farklı modelini de bulmak mümkün: Klasik kol çantası görünümdekiler, daha yuvarlak ve yumuşak hatlara sahip olanlar… Minimalist omuz çantaları zarif gözükürken cool olmak isteyenler için uygun bir seçenek.
( Staud Moon leather bag)
(Coperni Baguette Swipe leather shoulder bag)