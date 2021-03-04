2021 İlkbahar / Yaz çanta trendleri…

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1- MİNİMALİST OMUZ ÇANTALARI

Defilelerde gördüğümüz gibi, 90’ların klasik omuz çantaları tekrar revaçta. Bu sade ve şık çantalar birçok kıyafetle rahatlıkla kombinlenebilir. Günümüze uyarlanmış bu çantalar, moda dünyasının 90’ları geri getirmesiyle beraber dolabınızın vazgeçilmez bir parçası olacak.

Minimalist omuz çantalarının birçok farklı modelini de bulmak mümkün: Klasik kol çantası görünümdekiler, daha yuvarlak ve yumuşak hatlara sahip olanlar… Minimalist omuz çantaları zarif gözükürken cool olmak isteyenler için uygun bir seçenek.

( Staud Moon leather bag)