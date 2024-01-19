İlk Türk astronottan uzaydaki ilk sözler: İstikbal Göklerdedir
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, gece yarısı (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri 'İstikbal Göklerdedir' oldu.
Gezeravcı, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; 'İstikbal göklerdedir" dedi.