İftara özel 5 salata tarifi

Kuskus Salatası
Malzemeler
100 gr kuskus
200ml ılık et ya da sebze suyu
2 taze soğan
1 kırmızı biber
5 çeri domates
½ salatalık
50 gr beyaz peynir
2 yemek kaşığı pesto sosu
2 yemek kaşığı çam fıstığı
Aşama 1
Kuskusu büyük bir kaseye koyduktan sonra et ya da sebze suyunu üzerine dökün. Yumuşayana ve tüm su emilene kadar 10 dakika bekletin. Bu arada soğan ve biberi dilimleyin, salatalığı doğrayın.
Aşama 2
Bunları kuskusa ekleyin, pesto sosunu karıştırın, beyaz peynirleri ufalayın, ardından servis etmek için çam fıstıklarını ya da çeri domatesleri kullanın.
İyi gider:
Baharatlı tavuk
Tahin soslu mercimek salatası
Malzemeler
2 yemek kaşığı zeytinyağı yağı
320 gr patates (küpler halinde kesilmiş)
İnce çubuklar halinde kesilmiş 2 büyük havuç (320g)
2 büyük kabak, (375 g) parçalar halinde kesilmiş
2 orta boy kırmızı soğan, ikiye bölünmüş ve dilimlenmiş
1 çay kaşığı kimyon tohumu
2 yemek kaşığı ince kıyılmış zencefil
2 yemek kaşığı kabak çekirdeği
800 gr haşlanmış mercimek
1 limon kabuğu rendesi
Bir avuç nane, kabaca doğranmış
Bir avuç maydanoz, kabaca doğranmış
2,5-3 yemek kaşığı tahin
1 diş ince rendelenmiş sarımsak
2 kaşık yoğurt
Aşama 1
Yağı büyük bir yapışmaz tavada ısıtın. Patatesi ekleyin ve yumuşayana kadar sık sık karıştırarak 5 dakika kızartın. Çok çabuk kahverengileşmeye başlarsa, tavayı bir kapakla kapatın. Havucu, kabağı, soğanı, kimyonu ve zencefili ekledikten sonra sebze yumuşayıncaya ve biraz kızarana kadar sık sık karıştırarak yüksek ateşte pişirin. Ateşten alın ve mercimek, limon kabuğu rendesi, nane ve maydanozu ekleyin.
Aşama 2
Bu sırada tahini sarımsak, yoğurt ve 1 çorba kaşığı su ile karıştırarak sosu hazırlayın. Mercimek salatasını kaselere koyun ve üzerine sosu ve istediğiniz baharatları ekleyin.
Brokoli Salatası
Malzemeler
300 gr brokoli (hafif haşlanmış ve küçük parçalara bölünmüş)
2 havuç, boylamasına büyük şeritler halinde soyulmuş
50 gr kurutulmuş yaban mersini
50 gr kaju fıstığı, kavrulmuş
Turşu için
80 ml elma sirkesi
1 yemek kaşığı pudra şekeri
¼ çay kaşığı deniz tuzu
1 kırmızı soğan, ince dilimlenmiş
Sos için
50ml sızma zeytinyağı
1 yemek kaşığı pekmez şurubu
1 limon, rendelenmiş ve suyu sıkılmış
Aşama 1
Turşu yapmak için küçük bir tavada sirke, şeker ve tuzu ısıtın. Şeker eriyene kadar 1 dakika kaynatın, ardından kırmızı soğanı ilave edin ve 1 dakika pişirin. Altını kapatın, üstünü örtün ve tamamen soğumaya bırakın.
Aşama 2
Brokoliyi, havuçları, kurutulmuş yaban mersinini ve kajuları geniş bir kapta karıştırın. Soğutulmuş soğan turşularını da suyunu süzerek, kaba ekleyin.
Aşama 3
Turşunun suyunu, yağı, pekmezi, limon kabuğu rendesini ve suyunu 2 yemek kaşığı soğuk suyla birlikte çırpın. Sebzelerin üzerine dökün ve iyice karıştırın.
Portakallı hellim salatası
Malzemeler
2 büyük portakal
1½ yemek kaşığı hardal
1½ çay kaşığı bal
1 yemek kaşığı elma sirkesi
3 yemek kaşığı zeytinyağı, artı kızartma için ekstra yağ
2 büyük havuç, soyulmuş
225g blok hellim, dilimlenmiş
100 gr torba su teresi veya bebek ıspanak
Aşama 1
Portakalları ortadan ikiye ayırın. Yarısının suyunu sıkın, diğer yarısını da küçük dilimler halinde kesin. Hardal, bal, sirke, yağ ve istediğiniz baharatları kaseye ekleyin ve iyice karıştırın.
Aşama 2
Bir sebze soyucu kullanarak havuç şeritlerini soyma kabında soyun. Bir tavada hellimlerin iki tarafı da kızarana kadar birkaç dakika pişirin. Su teresini ya da bebek ıspanakları soyulmuş havuçlarla karıştırın. Tabaklara koyun ve üzerine hellim ve portakalları ekleyin.