İftara özel 5 salata tarifi

1 / 5

Kuskus Salatası

Malzemeler

100 gr kuskus

200ml ılık et ya da sebze suyu

2 taze soğan

1 kırmızı biber

5 çeri domates

½ salatalık

50 gr beyaz peynir

2 yemek kaşığı pesto sosu

2 yemek kaşığı çam fıstığı

Aşama 1

Kuskusu büyük bir kaseye koyduktan sonra et ya da sebze suyunu üzerine dökün. Yumuşayana ve tüm su emilene kadar 10 dakika bekletin. Bu arada soğan ve biberi dilimleyin, salatalığı doğrayın.

Aşama 2

Bunları kuskusa ekleyin, pesto sosunu karıştırın, beyaz peynirleri ufalayın, ardından servis etmek için çam fıstıklarını ya da çeri domatesleri kullanın.

İyi gider:

Baharatlı tavuk