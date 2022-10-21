25 Ekim Akrep burcunda Güneş Tutulmasının burçlara etkisi ne olacak? Dilara Yıldızhan yorumladı

Güneş tutulması Avrupa, Türkiye, Kuzey Afrika, Orta Doğuda izlenebilecek. Etkisi ise 1,5 sene sürecek. Ülkemizden güneş tutulmasının görünmesi güzel gibi dursa da bu kötücül etkili tutulmanın coğrafyamızda etkisini daha fazla göstereceğine işaret ediyor. Peki 25 Ekim Güneş Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Astrolog Dilara Yıldızhan, 25 Ekim Akrep burcundaki Güneş Tutulmasını anlattı.

"25 Ekim tarihinde İstanbul saatiyle 13:48’de Akrep burcunun 2 derecesinde yılın son güneş tutulması gerçekleşecek. Açıkçası size pek içe açıcı şeyler söylemeyeceğim çünkü Plüton kareli ve akrep burcunda bir tutulma gerçekleşiyor. Venüsyen bir tutulma olmasına rağmen Venüs 2 derecede bulunan Princeps Sabit yıldızıyla etkisi olumlu değildir.

25 EKİM AKREP BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI

Tutulma anının Güneş'i, Akrep, yükseleni ise Oğlak olacak. Oğlak ise, otoriteler, devlet, yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşları işaret edecektir. Kolektif etkide 10. Evde gerçekleşecek Güneş tutulması etkisi 1,5 sene boyunca etkisini parça parça gösterecek ve iş, şirketler, yöneticilerin yıkım ve iflaslarına, ölüm, kaza, patlama, nükleer patlamalar, mafyavari olaylar, maddi krizler, sapkınlıklar, kadınlarla ilgili durumlar, dünyada küresel bazda artacak. Toprak hareketleri, yıkıcı doğa olayları gerçekleşebilir. Saldırı, şiddet, öfke ve kinden dolayı negatif çok fazla olay gerçekleşebilir. Açıkçası bu etkiden kaçacak bir açı da yok. Ayrıca gizli saklı ne varsa gün yüzüne çıkacak. Aslında Neptün’den dolayı derinleşmiş, kendini geliştirmiş ve ruhaniyetini güçlendirmiş kişiler bu dönemden rahat çıkarlar. Kinden, nefretten arınmış olmak çok önemli.

21-30 Ekim tarihlerinde ise mümkünse dikkatli olun, yolculuklarda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Kadınlar da ilişkilerinde daha sakin kalmalısınız. Tehlikeli ortam ve yerlerde bulunmanızı tavsiye etmiyorum.

Bu bir süreç ve daha sonrasında çok daha iyi şeyler olacak özellikle de 2024 ile küresel bazda modernizm artacak, teknoloji hızla ilerleyecek, ekonomi küresel bazda düzelecek.

Tutulmanın Burçlara Etkisine gelirsek, yükselen ve gezegenleri 0-7 derecede olanlar net etki alacaklar.

ASLAN, KOVA, AKREP, BOĞA çok dikkatli olmalısınız. Hayatınızda çok fazla değişim söz konusu olacak. Küllerinizden doğacaksınız.

çok dikkatli olmalısınız. Hayatınızda çok fazla değişim söz konusu olacak. Küllerinizden doğacaksınız. BALIK, YENGEÇ, OĞLAK, BAŞAK sizler kısmen daha şanslı olacaksınız. Ama sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

sizler kısmen daha şanslı olacaksınız. Ama sağlığınıza dikkat etmelisiniz. TERAZİ VE YAYLAR sakin atlatacaklar ama çevrenizde değişimler kaçılmaz olacak.

sakin atlatacaklar ama çevrenizde değişimler kaçılmaz olacak. KOÇ VE İKİZLER ani depremsel, kontörlünüz dışında gerçekleşen olaylar içinde kalabilirsiniz.

AKREP BURCUNDAKİ GÜNEŞ TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?



Sevgili Koç; maddi kaynaklar, borçlar, vergiler, miras, nafaka, ameliyatlar, cinsel bölge rahatsızlıkları konuları gündeminize gelebilir. 21 Mart-25 Mart tarihlerinde doğan koçlar ekstra dikkat etmelisiniz. Baş bölgesi rahatsızlıklarına dikkat.

Sevgili Boğa; partner, ortaklık, evlilik, para, mahkeme konularında krizler gerçekleşebilir. Bu süreçte seyahat, yurt dışı, inanç, eğitim, hukuk konularında kayıplar yaşanabilir. Özellikle 20 Nisan-28 Nisan tarihlerinde doğanlar net etki alacaksınız ve çok dikkatli olmalısınız. Boyun-boğaz bölgesi rahatsızlarınız artabilir. Açıkçası sağlık açısından kontrole gitmenizi tavsiye ediyorum.

Sevgili İkizler; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, para, finans, sağlık konularında krizler meydana gelebilir. Sağlığınıza çok ama çok dikkat etmelisiniz. Sinsi ilerleyen bir hastalık açığa çıkabilir. Özellikle 21 Mayıs-25 Mayıs doğumlular dikkatli olmalısınız, beklenmedik olaylar yaşanabilir.

Sevgili Yengeç; aşk, çocuk, hobi, borsa, şans oyunlarıyla ilgili kısmen iyi gelişmeler gerçekleşebilir. Ama evlilik ve ortaklıklarda sorunlar kendini gösterecek. Özellikle de bir mahkemeniz varsa çok dikkatli olmalısınız. 21 Haziran-27 Haziran doğumlular net etki alacaksınız.

Sevgili Aslan; aile ve evinizle ilgili ani değişimler gerçekleşebilir. Beklenmedik olaylar içinde kalabilirsiniz. Kalp bölgesi, sırt, omurga rahatsızlıkları yaşanabilir. Açıkçası kontrol ettirmenizi tavsiye ediyorum. Çalışma hayatınızda da sorunlar gerçekleşebilir, çevrenizdeki insanlar değişebilir. 23 Temmuz-30 Temmuz doğumlular net etki alacaksınız ve hayatınızda çok şey değişecek.

Sevgili Başak; yakın çevre, kardeşler, eğitim ve seyahatlerde yenilikler gerçekleşebilir. Olumlu gelişmeler gerçekleşirken; aşk, çocuk, tatil, borsa, hobi gibi konularda sorunlar gerçekleşebilir ve krizsel durumlar yaşanabilir. 23 Ağustos- 30 Ağustos doğumlular net etki alacaklar.

Sevgili Terazi; para, gelirlerle ilgili krizsel bir durum içinde kalabilirsiniz. Aile evinizden dolayı harcamalarınız çok artabilir. Aile içinde bir yakınınızın sağlığı gündeme gelebilir. Maddi olarak önümüzdeki bir sene sorunlar gerçekleşebilir ama son 6 ay. Sonrasında güzel gelişmeler sizinle olacak. 18 Ekim-22 ekim doğumlular bel bölgesi rahatsızlıklarınıza dikkat etmelisiniz.

Sevgili Akrep; sağlık, ilişkilerde, yakın çevrenizde, seyahatlerde sorunlar kendini gösterebilir. Özellikle de 23 Ekim-28 Ekim doğumlu akrepler sağlık kontörlünüzü önceden yaptırmanızı tavsiye ediyorum.

Sevgili Yay; hastaneler, kapalı alanlar, ceza evleri, gizli düşmanlar, ruhsal konular ve psikolojiniz bu süreçte gündeme daha çok gelebilir. Ayrıca maddi kaynaklarınızla ilgili kayıplar yaşanabilir dikkatli olmalısınız. Eski gizli aşklar gün yüzüne çıkabilir ama sizi olumsuz etkileyebilir. Sağlık harcamaları artabilir. Bu dönemde ruhsal çalışmalar yapmak, theta seansları almak size çok iyi gelecektir.

Sevgili Oğlak; sosyal çevre, dernekler, topluluklar, eski aşklarla ilgili ani sorunlar gerçekleşebilir ve siz çok sert tepkiler verebilirsiniz. Karşı taraf bu durumda zorlanabilir ama aslında sizde kendinize zarar verebilirsiniz. Dengede olmaya çalışmalısınız. Bu süreçte eğitim, seyahat, yakın çevre ve kardeşleriniz size destek olacaktır. 22 Aralık-29 Aralık doğumlular kariyer hayatında terfi alabilir. Geçmişten gelen biriyle yeniden barışabilir.

Sevgili Kova; kariyer hayatınızda değişim ve krizler gerçekleşebilir. Beklenmedik durumlar içinde kalabilirsiniz. Gizli düşmanlarınıza dikkat etmelisiniz. Eğer süreci doğru yönetirseniz de kariyer hayatınızda olumlu gelişmeler gerçekleşebilir ama akrebin sinsi ve dolaylı anlatımı sizin net ve bilgelikle ilgili kimliğinizle çatışma yaşayabilir. Ayrıca sağlığınıza, psikolojinize de dikkat etmelisiniz. Kariyer hayatınızdan bir aşk karşınıza çıkabilir ama pek güzel bir başlangıç olmayabilir.

Sevgili Balık; yurt dışı, hukuk, seyahatler, yabancılar, akademik kariyer, eğitim konularında şanslar karşınıza çıkabilir ama sosyal çevrenizdeki ya da topluluklardaki güçlü insanların sert tepkilerinden dolayı bazı sorunlar yaşanabilir. Engeller çıkabilir. Seyahatlerde kazalar yaşanabilir. Uzak akrabalarınızla ilgili haberler gelebilir. Ama 19 Şubat-28 Şubat Doğumlu balıklar bu süreçte güzel gelişmeler de yaşayacaklar.