Eylül 2025 burç yorumları

Eylül 2025 gökyüzü hareketleri ve tutulmalar neleri fısıldıyor? Hande Kazanova, burç burç analiz etti...

KOÇ BURCU (21 Mart-20 Nisan)

Eylül ayında hayatınızda bitirmeniz ve son kez tamamlamanız gereken konuları ele alacaksınız. Mesleğiniz ve iş hayatınız önem kazanırken beraber çalıştığınız insanlarla güzel işler başarabilirsiniz. Yeni eleman almak, gerekli yerlere başvuruda bulunmak istiyorsanız bu dönemi iyi değerlendirin. 7 Eylül ay tutulmasıyla beraber bazı olayların açığa çıkma potansiyeli yüksek. Üzerinizde büyük değişimlerin olduğunu fark edebilirsiniz. Bu değişimler hayata bakış açınızı bilinçaltınızdaki olayları ve şimdiye kadar yaşadığınız olayları farklı bir gözle görmenize neden olabilir. İlişkilerinizde önemli açılımlar ayın ikinci yarısında daha çok görünür olabilir. Bu dönemde hareketlenecek özel hayatınızı ihmal etmeyin.

BOĞA BURCU (21 Nisan-20 Mayıs)

Eylül ayı daha çok 2025 ilk 6 ay yaşadıklarınıza yeniden dönüş ayı olabilir. O dönem neler yaşadıysanız ve nelere odaklandıysanız yeniden gündeme oturabilir. Hobilerinize daha fazla vaktinizi ayırabilir, aşk hayatınızı etrafınızla paylaşmak isteyebilirsiniz. Hoşlandığınız biri varsa o kişiye açılmak ya da size keyif veren konu ve olaylar varsa bunlarla ilgilenmek öne çıkabilir. 7 Eylül’de Balık burcundaki ay tutulmasıyla sosyal çevrenizde stresler artabilir, çevrenizi değiştirme arkadaşlıklarınızı ve gelecek planlarınızı gözden geçirmek anlamında bu tutulmayla beraber netleşeceksiniz. 21 Eylül’deki parçalı güneş tutulması aşk hayatınızla ilgili önemli kararları karşınıza getirecek.

İKİZLER BURCU (21 Mayıs-21 Haziran)

Eylül başında, kariyer ve meslek alanlarınızda son iki buçuk yılda yaşadığınız zorlukları ve vermeniz gereken önemli kararları gözden geçirebilirsiniz. Bu süreçte ev, emlak, alım-satım işleriniz devreye girebilir. 7 Eylül’deki tutulma, kariyer ve meslek hayatınızda önemli bir değişim sürecini başlatacak. İş hayatınızda sizi neyin mutlu edip etmediğini gördüğünüz bir süreç geçirebilirsiniz. 18 Eylül’den sonra, aşka keyfe düşkünlüğünüz artabilir. Aileniz ve sevdiklerinizle bir arada olmak, onlarla vakit geçirmek ön planda olacak. 21 Eylül’de, devreye giren tutulma, ev, aile ve yuvanızla ilgili önemli meseleleri ve başlangıçları gündeme getirebilir. Ailevi konularda önce bir şeyi tamamlamanız gerektiğini fark edeceksiniz.

YENGEÇ BURCU (22 Haziran-22 Temmuz)

Eylül ayıyla beraber birkaç ay boyunca seyahat, eğitim ve yurt dışı bağlantılı işlerde önemli dersler ve bilgiler öğrenebilir, yarım kalan meselelerin üzerine eğilebilirsiniz. Seyahatlerinizde tamamlanmamış konular, 7 Eylül’deki tutulmayla sonuçlanabilir; eğitim hayatınızda gerçekten değişmesi gereken konulara odaklanabilirsiniz. Ticari faaliyetlerinizde de bir konuyu nihayete erdirerek diğer konulara odaklanmanız söz konusu olacak. 8 Eylül sonrası, emlak, alım-satım, kiralama gibi işleriniz varsa, bu işlerin üzerine eğilmek önemli olacak. 22 Eylül sonrası, enerjinizi aşk hayatınıza harcamaya başlayacaksınız. Hayatınızda birisi varsa, bu dönemde onunla sosyalleşmek ve harekete geçmek önem kazanacak.

ASLAN BURCU (23 Temmuz-22 Ağustos)

Eylülün başında parasal konularda halletmeniz gerekenleri farketmeniz gerekenleri görebilirsiniz. 7 Eylül’de gerçekleşen tutulma, bir borç ya da bir ödemeyle ilgili konuyu karşınıza getirebilir. Nafaka, miras, vergi ve faizle ilgili konular bu Ay Tutulmasıyla beraber gündeminize yerleşecek. 19 Eylül’le beraber, para kazançlarınızın arttığını görebilirsiniz. 21 Eylül’de gerçekleşen güneş tutulması, para işlerinizi ön plana çıkaracak. Parayla ilgili konularda tamamlanan ve nihayete eren bir konu gündeminize yerleşebilir. Bir ödemeden kurtulabilir ya da bir borcunuz bitebilir. Bu dönemde parasal konularda önemli açılımlar yaşanabilir. 22 Eylül sonrası, enerjinizi evinize, ailenize ve yuvanıza kaydırmaya başlıyorsunuz.

BAŞAK BURCU (23 Ağustos-22 Eylül)

Eylül ayında kariyerinizle ilgili konularda çok daha rahat adımlar atabilirsiniz, fikirlerinizi başkalarına anlatabilirsiniz. Önemli konuşmalar ve görüşmeler gündeminize yerleşebilir. Kendinizi daha fazla konuşuyor olacaksınız. 7 Eylül’de, Balık burcunda tam ay tutulması gerçekleşecek. İkili ilişkilerinizde ve özel hayatınızda önemli bazı kararlar almanız gerekecek. Eğer ilişkiniz sizi desteklemiyorsa ve uzun zamandır yorulduysanız, bu ay tutulması önemli değişimleri karşınıza getirebilir. Özellikle Eylül ayında olumsuz düşüncelerden mümkün olduğunca uzak durun.Bu sizin için önemli olacak. 21 Eylül’de parçalı güneş tutulmasıyla özel hayatınıza dair önemli kararlar devreye girebilir.

TERAZİ BURCU (23 Eylül-22 Ekim)

Eylül başıyla beraber birkaç ay boyunca iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda son kez gözden geçirmeniz gereken önemli sorumluluklarla karşılaşabilirsiniz. Bu ay ağırlıklı olarak planlarınızı gözden geçirmelisiniz. 7 Eylül’de gerçekleşen tutulmada iş ortamlarınızda kiminle çalışacağınıza ve hangi işin sizin için doğru olduğuna dair önemli kararlar alabilirsiniz. 21 Eylül’de tutulma kadersel alanınızda gerçekleşiyor. Beklenmedik bazı olaylar ve önemli kararlar devreye girebilir. Bu kararlar hem kariyerinizde elde ettiğiniz parayla hem de sosyal çevrenizle alakalı olabilir. 22 Eylül sonrası kendinize olan güveniniz yerine gelmeye başlayacak ve enerjinizi para konularına kaydıracaksınız.

AKREP BURCU (23 Ekim-22 Kasım)

Bu ay organizasyonlar, aktiviteler ve davetler hızlanacak, sosyalliğiniz ve aynı zamanda gelirlerinizde bir artış söz konusu olabilir. 7 Eylül’de gerçekleşen tutulmayla beraber aşk hayatınızda değişimler devreye girebilir. Şimdiye kadar bazı konularda karar veremediyseniz, bu tutulma bu alanları tetikleyecek. Bu kararlar çocuğunuzla ilgili konuları, sanatsal ve kreatif işlerinizle ilgili konuları da kapsayabilir. 18 Eylül’den sonra planlarınızı hızlandırın. 21 Eylül’deki Güneş Tutulması, çevresel konularda vereceğiniz önemli kararları karşınıza getirebilir. Bir arkadaşınızla aranızda bir meseleyi tamamlamak ya da bitirmek konusu önem kazanacak.

YAY BURCU (23 Kasım-21 Aralık)

Son yıllarda hareketleriniz ve tavırlarınız epey bir değişti. Hayat sizi çeşitli konularda sınadı. Şimdi Satürn’ün bu alanlarınıza son kez geçişiyle beraber, eviniz, aileniz, yuvanız, yapacaklarınız konusunda hala bitirmeniz ve tamamlamanız gereken önemli konular olabilir. Bunları farkedeceksiniz. 7 Eylül’de gerçekleşen tutulma ev hayatı, aile yaşantınız içindeki değişimleri karşınıza getirecek. 21 Eylül’de iş ve meslek alanlarınızda kariyerinizde bir Güneş Tutulması yaşayacaksınız. Tutulmalar sezonunda gerek anne ve babanız arasındaki çekişmeler, gerek iş ve ev hayatınızdaki zorlanmalar karşınıza gelebilir. İş hayatınızla ilgili düzeltilmesi gereken bazı hoşnutsuzluklar devreye girebilir.

OĞLAK BURCU (22 Aralık-20 Ocak)

Eylül ayında seyahatleriniz hızlanıyor. İş konuşmaları ve görüşmeleri önem kazanırken, sosyal medyayı kullanıyorsanız bu alanlarda hızlı gelişmeler karşınıza gelebilir. 7 Eylül’de gerçekleşen tutulma, satış, iletişim, reklam, pazarlama, dijital platform ve ticari faaliyetler ile ilgili işlerinizde önemli bazı konuları tamamlamanızı sağlayabilir. Yakın çevrenizin hayatında da önemli değişimler söz konusu olabilir. 21 Eylül’deki tutulmada hukuki bir konuyla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Çevrenizi yeniden sorgulayabilirsiniz. Yakınlarınızda olup biten olaylar, bu aralar hayata olumsuz bakmanıza neden olabilir.

KOVA BURCU (21 Ocak-19 Şubat)

Eylül başında sevdiğinizle mahremiyetinize önem verecek kendi özelinizle ilgili olacaksınız.

7 Eylül’de gerçekleşen tam Ay tutulması parayla ilgili işleri hızlandırabilir. Parasal bütünlüğünüzü düşünmek durumunda kalabilirsiniz ya da para kazançlarınızı değiştirmenin yolunu bulacaksınız. 21 Eylül’deki parçalı Güneş tutulması, parayla ilgili bir mevzunun sonuna geldiğinizi gösteriyor. Bir borcunuz bitebilir. Hayatınızda önemli bir dönem kapanıyor olabilir. Yeni bir sürece başlayacaksınız. Hayallerinizle elinize geçenlerin bir olmadığını fark edebilirsiniz. Maddi konularda olumsuzluklarda mümkün olduğunca uzak durmaya özen göstermelisiniz.

BALIK BURCU (20 Şubat-20 Mart)

Satürn 2026 yılının Şubat ayında Koç burcuna geçene kadar, son kez hayatınızda değişmesi ve yapılandırılması gereken konularla uğraşacaksınız. Bu ay ikili ilişkiler ve özel hayatınızda görüşmeleriniz hızlanmaya başlayacak. Sevdiğiniz insanla daha fazla vakit geçirebilir ve onunla iletişimden keyif alabilirsiniz. 7 Eylül’de oluşan tutulma, hayatınızı güzelleştirmek, görüntünüzü değiştirmek veya sağlığınızla ilgili yeni kararlar almak ve uygulamak istiyorsanız, biçilmiş kaftan. 21 Eylül’de gerçekleşen tutulma özel hayatınıza dair önemli kararları karşınıza getirebilir. Yeni ilişkiye başlama, ilişkiyi bitirme gibi hızlı kararlar verebilirsiniz.. Bu tutulmada bardağın boş tarafını görmemeli, şartları fazla zorlamamalısınız.





