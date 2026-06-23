'Yıldızların altında sinema keyfi'

Four Seasons Hotel Bosphorus

Four Seasons Hotel Bosphorus, ‘Boğaz’da Açık Hava Sinema Geceleri’ ile bu yaz da sinemaseverlere yıldızların altında keyifli bir deneyim sunuyor. Haziran ayından eylül sonuna kadar devam edecek olan gösterimlerde romantik komedilerden aksiyona, klasiklerden aile filmlerine uzanan bir seçki var. Yaz boyunca; Sherlock Holmes, Ocean's 8, Mission: Impossible-Fallout, Eat Pray Love, The Fall Guy, Mary Poppins: Sihirli Dadı, Cars, Lilo & Stitch ve Paddington in Peru gibi filmler izleyicilerle buluşuyor. Film gösterimleri saat 21.00’de başlıyor.

Swissôtel The Bosphorus

Swissôtel The Bosphorus içerisinde yer alan Sultanpark’ta haziran itibariyle başlayan “Açık Havada Popcorn Kokusu Var” etkinliğinde farklı film zevklerine hitap eden filmler yaz boyunca gösterime sunuluyor. Pazartesi günleri patlamış mısır ve içecek eşliğinde film keyfi yaşamak isteyenlerin aklında olsun. 27 Temmuz’da A star is Born, 3 Ağustos’ta Amelie programda yer alan filmlerden.

The Peninsula Istanbul

Şehirde yazın keyfine varabileceğiniz The Peninsula İstanbul bitkilerle çevrili teras bahçesi Herb Garden, bu yaz Movie Nights by Hublot ile sinema keyfini yaşayabileceğiniz mekanlardan. Sevilen yapımları ve sezonun heyecanla beklenen spor karşılaşmalarına da ev sahipliği yapıyor. Açık havada gerçekleşen gösterimlere özel atıştırmalıklar, imza kokteyller de eşlik ediyor.

CVK Park Bosphorus Hotel

Boğaz manzarasına sahip mekânı Bosphorus Teras’ta, açık hava sineması gerçekleşiyor. Bu özel film serisinde, sinema tarihinin kült yapımlarının dünyasına dalarken, keyifli sohbetler de gerçekleştirilecek. Program, saat 20.00’de lounge müzik eşliğinde karşılama ile başlıyor. Saat 20.15’te gerçekleştirilecek ödüllü sinema yarışması ile etkinlik başlıyor. Saat 20.40’ta film hikâyeleri ve yapımların perde arkasına dair bilgiler paylaşılıyor. Saat 21.00’de film gösterimi var. 1 Temmuz: Back to the Future, 7 Temmuz: Ghost, 14 Temmuz: Cocktail, 21 Temmuz: The Bodyguard, 28 Temmuz: Before Sunset filmleri programda yer alan filmlerden.

Hilton Istanbul Bosphorus

Otelin sevilen buluşma noktalarından biri olan Bosolei’de; 19 Haziran-4 Eylül tarihleri arasında her cuma gerçekleşecek açık hava sineması, sinema tarihine damga vurmuş yapımları sinema tutkunları ile buluşturuyor. Her cuma saat 21.00’de başlıyor gösterimler.

Fişekhane

Fişekhane Açık Hava Sineması yıldızların altında keyifli bir bahçede sinemaseverlerle buluşuyor. Fişekhane’de tarihi su kulesinin yanında kurulan açık hava sinemasında ünlü yönetmenlerden iddialı yapımlar, eylül ayı sonuna kadar her çarşamba, cuma ve cumartesi akşamı izleyicilere bir seyir deneyimi yaşatıyor.

YENİLER, YENİLİKLER…

Gusina

Uskumruköy’de bulunan Gusina, “Gusina Pizza Bar” konseptiyle İstinyePark Communite’ye lezzetlerini ve keyifli atmosferini taşıdı. Menüde, 40 yıllık ekşi maya, yerli üreticilerden temin edilen malzemeler ve sezonsal ilham bir araya geldi. Odun fırınında hazırlanan pizzalar menüde öne çıkan lezzetler. Gusina Pizza Bar, her gün 10.00–23.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Müzik ve gastronomiyi bir araya getiren mekân, keyifli bir buluşma adresi olmuş.