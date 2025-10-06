Britney Spears yaralı halde dans etti

Britney Spears, iki oğlunun kendisini ziyaret etmesinin ardından paylaştığı son Instagram videosunda bacağında oluşan sakatlığı ifşa ettikten sonra hayranlarını endişelendirdi.

Son dönemde sürekli dans videosu çeken 43 yaşındaki ABD'li şarkıcı, sağ dizinde beyaz bir bandajla dans ettiği bir video daha paylaştı. Spears, paylaşımında merdivenlerden düştüğünü ve bacağının kırık olup olmadığından emin olmadığını açıkladı.

"ARKADAŞIMIN EVİNİN MERDİVENLERİNDEN DÜŞTÜM"

Babalarıyla yaşayan oğullarının evlerine döndüklerini söyleyen Spears, durumunu açıklarken, "Arkadaşımın evinin merdivenlerinden düştüm. Korkunçtu. Ara sıra çatırdıyor, kırılıp kırılmadığından emin değilim ama şimdilik yerine oturdu. Tanrıya şükür" ifadesini kullandı.