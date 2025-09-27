Şarkıcı Güllü hayatını kaybetmeden saniyeler önceki görüntüleri

Ünlü sanatçı Güllü, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, kızı ve kızının arkadaşı ile 6. kat terasında eğlenirken dengesini kaybederek düşmüştü. Güllü'nün hayatını kaybettiği kaza öncesine ait görüntüler ortaya çıktı.

Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, gece 01.28 sıralarında Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki evinin 6. katındaki terastan düşerek hayatını kaybetti.Şarkıcı Güllü hayatını kaybetmeden saniyeler önceki görüntüleri - Resim : 1

EV İÇİ KAMERAYA YANSIDI

Ünlü sanatçının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Ev içi kamerasında yer alan görüntüde Güllü, önce bir odadan çıkıyor ve kapalı terasa giriyor.Şarkıcı Güllü hayatını kaybetmeden saniyeler önceki görüntüleri - Resim : 2

PANİK İÇİNDE AŞAĞI İNİYORLAR

Görüntülerde bir süre sonra gelen seslerden Güllü'nün düştüğü anlaşılıyor. Ardından ise sanatıçının kızı ve arkadaşı panik içinde evden dışarı çıkarak aşağı indikleri görülüyor.Şarkıcı Güllü hayatını kaybetmeden saniyeler önceki görüntüleri - Resim : 3

