Koronavirüse yakalanan Eda Ece son durumunu paylaştı

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“LÜTFEN KENDİNİZE DİKKAT EDİN”

Kalabalıkta çalışanları uyaran oyuncu, şöyle devam etti: “Bizim gibi kalabalıkta çalışan herkes, lütfen kendinize dikkat edin. Neyse, hastalığım boyunca tek güldüğüm an bu filmi izlediğim andı. O kadar çok seviyorum ve gülüyorum ki yıllar sonra yine beni mutlu etti. Gülmek bu hayattaki en güzel şey. Hasta olan herkesin biran önce iyileşmesini, yüzlerinin gülmesini diliyorum. Aramalar ve mesajlar için de teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum.”

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