Yeşilçam'ın gülen yüzü: Gülşen Bubikoğlu son fotoğrafını paylaştı, 41 binden fazla beğeni aldı

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Ses Dergisi tarafından düzenlenen yarışmayı kazanan; ardından 1973 yılında Yaban ile adım attığı Yeşilçam'da onlarca filmde boy gösteren Gülşen Bubikoğlu, Türk sinemasının en sevilen isimlerinden...
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Bubikoğlu, Instagram'ı da aktif olarak kullanan bir sanatçı.
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386 binden fazla takipçisi bulunan Gülşen Bubikoğlu, sevenleriyle sosyal medya üzerinden buluşmaya devam ediyor. Son paylaşımı yine çok sayıda beğeni aldı.
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Bubikoğlu, 41 binden fazla 'kalp'le yanıt alan yeni fotoğrafının yanına "Pandemide saçlar rapunzel tabi. Ne yapalım sağlık olsun.😊💕" notunu düşmüş...
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