Elele

Yeşilçam'ın gülen yüzü: Gülşen Bubikoğlu son fotoğrafını paylaştı, 41 binden fazla beğeni aldı

Yeşilçam tarihine geçen isimlerden Gülşen Bubikoğlu'nun son paylaşımı yine beğeni topladı.

1 / 11

Ses Dergisi tarafından düzenlenen yarışmayı kazanan; ardından 1973 yılında Yaban ile adım attığı Yeşilçam'da onlarca filmde boy gösteren Gülşen Bubikoğlu, Türk sinemasının en sevilen isimlerinden...

2 / 11

Bubikoğlu, Instagram'ı da aktif olarak kullanan bir sanatçı.

3 / 11

386 binden fazla takipçisi bulunan Gülşen Bubikoğlu, sevenleriyle sosyal medya üzerinden buluşmaya devam ediyor. Son paylaşımı yine çok sayıda beğeni aldı.

4 / 11

Bubikoğlu, 41 binden fazla 'kalp'le yanıt alan yeni fotoğrafının yanına "Pandemide saçlar rapunzel tabi. Ne yapalım sağlık olsun.😊💕" notunu düşmüş...

Bir dönemin 'Mankenler Kralı'ydı: Şimdi neler yapıyor?

Bizimkiler'in 'Sekreter Demet'iydi: Buket Eroğlu'ndan Ercan Yazgan anısı