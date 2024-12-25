Yılbaşı Mezeleri: Yılbaşı için birbirinden kolay ve lezzetli 28 meze tarifi
Meze, yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı... Yılbaşında evde olacaksanız yılbaşına özel mezeler yapmaya ne dersiniz? Sizler için yılbaşı meze sofrası önerileri hazırladık. İşte yılbaşına özel hazırlayabileceğiniz, birbirinden kolay, lezzetli 28 meze tarifi...
Yılbaşını evde geçirmeye karar verdiyseniz fakat yılbaşı gününe sayılı günler kala evde ne hazırlayacağınız konusunda hala kafanız karışıksa işinizi kolaylaştıracak öneriler sunuyoruz! Bu makalede konumuz yılbaşı mezeleri... İşte yılbaşı için çok sevilen 28 farklı meze tarifi
Acılı ezme
Sofranızda acıyı seven birileri varsa kesinlikle meze seçeneklerinize acılı ezmeyi eklemelisiniz. Yapımı bir o kadar pratik olan acılı ezme tarifi nasıl yapılır diyorsanız 'Acılı ezme nasıl yapılır?' haberimize bakabilirsiniz.
Acuka
Sadece meze olarak değil günün her öğününde de yiyebileceğiniz acuka, lezzetiyle damakları büyülüyor. Ölçülü malzemeler kullanınca enfes bir tat yaratan acukanın yapılış aşamalarını ve tam ölçülü malzemelerine 'Acuka nasıl yapılır' haberimizden ulaşabilirsiniz.
Atom
Atom'u yerken boğazınızda oluşan yakıcı hissi kim sevmez ki. Acı severlerin vazgeçilmezi olan atom tarifini ele aldık. Peki atom nasıl yapılır? Adım adım yapılışını 'Atom mezesi nasıl yapılır?' haberimizden bulabilirsiniz.
Borani
Kimi zaman ıspanakla kimi zaman börülceyle yapılabilen borani tarifi Anadolu mutfaklarının sevilen lezzetleri arasında. Borani mezesini ilk defa duyanlarınız olabilir bu yüzden tam ölçülü borani tarifini reçeteledik. 'Borani nasıl yapılır?' gelin birlikte deneyelim.