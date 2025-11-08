Utangaç mı ilgisiz mi? Utangaç bir erkeği anlamanın 24 yolu

Kadınlar, beğendikleri erkeklerin harekete geçmelerini beklemek zorunda değiller.

Hernorm'da yer alan bir makalede şu yorumlar yapılmış: "Erkeklerin ‘kahraman içgüdüsünü’ ortaya çıkarın. Peki, bir erkeğin sizinle ilgilendiğini nasıl anlarsınız? Bir erkeğin sizinle ilgilenip ilgilenmediğini merak ediyorsanız, birkaç işareti izlemeniz gerekebilir. Peki erkekler sizinle ilgilendiklerinde ne yaparlar? Genellikle ilgilerini sizinle çok konuşarak ya da etrafınızdayken yanınızda kalarak gösterirler. Normal erkekler için, bu şekilde ilgi göstermek bir sorun değildir, ancak utangaç erkeklerden bu işaretleri hiç göremeyebilirsiniz. Aksine, siz yanınızdayken geri çekilebilirler ve sizi başka ipuçları aramaya zorlayabilirler".