Utangaç mı ilgisiz mi? Utangaç bir erkeği anlamanın 24 yolu
Platonik bir aşk yaşıyorsunuz ama karşı tarafın hislerini çözemiyor musunuz? Hoşlandığınız kişi size açık bir ilgi göstermiyor olabilir. Peki bu ilgisizlik mi, yoksa bastırılmış bir utangaçlık mı? İşte bir erkeğin utangaç olup olmadığını ve aslında sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamanıza yardımcı olacak 24 ipucu
Bir erkekten hoşlanıyorsunuz.. Peki ya o sizden hoşlanıyor mu? İlgisiz mi yoksa çekingen mi, utangaç mı? Bu rehberde, utangaç bir erkeğin sizden hoşlandığını gösteren 24 net işareti bulacaksınız. Bakışlarından davranışlarına, sizi görmezden gibi dururken aslında içten içe ilgisini belli ettiği anlara kadar tüm detayları derledik. Hazırsanız başlayalım...
Kadınlar, beğendikleri erkeklerin harekete geçmelerini beklemek zorunda değiller.
Hernorm'da yer alan bir makalede şu yorumlar yapılmış: "Erkeklerin ‘kahraman içgüdüsünü’ ortaya çıkarın. Peki, bir erkeğin sizinle ilgilendiğini nasıl anlarsınız? Bir erkeğin sizinle ilgilenip ilgilenmediğini merak ediyorsanız, birkaç işareti izlemeniz gerekebilir. Peki erkekler sizinle ilgilendiklerinde ne yaparlar? Genellikle ilgilerini sizinle çok konuşarak ya da etrafınızdayken yanınızda kalarak gösterirler. Normal erkekler için, bu şekilde ilgi göstermek bir sorun değildir, ancak utangaç erkeklerden bu işaretleri hiç göremeyebilirsiniz. Aksine, siz yanınızdayken geri çekilebilirler ve sizi başka ipuçları aramaya zorlayabilirler".
Utangaç bir erkeğin sizin etrafınızda nasıl davrandığına bakalım. Sizinle ilgilenip ilgilenmediğinizi sormak için harekete geçebilirsiniz. İşte utangıç bir erkeği anlamanın 24 yolu
1. Odaya girdiğinizde genellikle gülümser
Siz etrafta dolaşırken onun güldüğünü fark ederseniz, orada olduğunuz için mutludur. Bu, sizden gerçekten hoşlandığına dair iyi bir işaret. Göz teması kurmaya çalıştığınızda bakışlarını kaçırabilir, ama siz oradayken gülümsemekten kendini alamazsa sizden hoşlanıyordur.