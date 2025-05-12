12 Mayıs Akrep Burcunda Dolunay ve 2025 dolunay takvimi

12 Mayıs'ta Akrep burcunda gerçekleşecek bu Mayıs dolunayı, yalnızca ışıltılı güzelliği nedeniyle değil, aynı zamanda dönüşümü, açığa çıkmayı ve içsel büyümeyi tetikleme potansiyeli nedeniyle astrolojik açıdan önemlidir.

Akrep burcunun etkisi altında olan bu ay döngüsü, insanları uzun zamandır kaçındıkları gerçeklerle yüzleşmeye ve kişisel evrimi benimsemeye zorlayacaktır.

12 MAYIS'TA GERÇEKLEŞECEK DOLUNAY'DA ŞANSLI BURÇLAR

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Boğa burcunun doğum günü sezonu olduğu için kendinize daha fazla güvenebileceksiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs'ün doğrudan dönmesiyle, flörtöz mesajlardan para meselelerine kadar her şey yeniden akmaya başlıyor. İltifatlar, nakit para ve hatta arsız bir teklifle bile karşılaşabilirsiniz.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Mayıs'taki Mikro Ay, Yengeçlerin sosyal çevrelerinde bir artış olacağı anlamına geliyor, bu yüzden 'parti davetleri, eğlenceli bağlantılar ve birkaç sürpriz buluşmaya' hazır olun.

'Sıcaklık yayacaksınız ve insanlar enerjinize çekilecek. İster arkadaşlık ister romantik kaynaşma olsun, bu ay çekici olacaksınız.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Başak burcunun yöneticisi olan Merkür nihayet hareket ediyor. Bu, önümüzdeki ay daha keskin bir zihne sahip olacağınızı ve daha etkili iletişim kurabildiğinizi hissedebileceğiniz anlamına geliyor.

Bu, fikirleri ortaya koymak, sözleşmeler imzalamak veya kaçındığınız o garip durumu nihayet çözmek için şimdi mükemmel zaman olduğu anlamına geliyor.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Yay burcu, 19 Nisan - 28 Mayıs arasında aktif olan Eta Aquariid meteor yağmuru nedeniyle bir seyahat rezervasyonu yapma ve yeni bir yer deneyimleme hissi yaşayabilir.

İster gerçek bir macera ister zihinsel bir macera olsun, genişlemeye ve daha derin bir anlama özlem duyacaksınız.

Büyük fikirler, cesur hamleler ve spontane planlar hepsini yapabilirsiniz, evren sizin arkanızda.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Neptün ve Venüs'ün ayın başlarında daha da yakınlaşmasıyla, aşk hayatınızın 'rüya gibi bir romantik komedi' gibi hissettirebileceği anlamına gelebilir.

Tatlı sürprizler, duygusal berraklık ve belki de büyük bir sanatsal atılım bekleyin. Duygusal hissedeceksiniz ancak bu size uygun olacak, bu yüzden buna direnmeyin, doğrudan hislere yaslanın.

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Balık burcu bu ay 'psişik düzeyde güçlü' sezgiler yaşayacak, bu yüzden içgüdülerinize güvenmelisiniz.

Mikro Ay ayrıca büyük bir yaratıcı projeye ilham verebilir veya duygusal bir duruma açıklık getirebilir.

ŞANSSIZ OLACAK BURÇLAR

Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Koç, Mayıs ayının başlarında Mars'ın Ay'a yakın bir konumda olması nedeniyle bu ay biraz fazla 'ateşli' hissedecek.

Enerjinizi egzersizlere veya projelere yönlendirin, önemsiz tartışmalara değil. Bu ay her savaş zaman ayırmaya değmeyecek.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

İkizler sezonu yaklaşırken, hava burcu Mikro Ay nedeniyle bazı dramalar yaşayabilir.

Sırlar yüzeye çıkabilir veya gömdüğünüz duygular geri dönebilir, bu da tepki vermeden önce bir an durmanız gerektiği anlamına gelir. Aklınıza gelen her düşüncenin söylenmesi gerekmez. Daha sonra kendinize teşekkür edeceksiniz.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Aslan için bu ay para önemli bir konu. İndirimde olsa bile tatile veya yeni bir gardıroba para harcamak için en iyi zaman değil. Gösteriş yapmaya değil, tasarrufa odaklanın. Göz alıcı kıyafetler bekleyebilir, istikrar bekleyemez.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

İkizler gibi, Mikro Ay da Mayıs ayında iş-yaşam dengenizle ilgili olarak sorun yaratacak.

Özellikle insanları memnun etme alışkanlıklarınız nedeniyle çok fazla yöne çekildiğinizi hissedebilirsiniz.

Bu ay, hayır demek sizin süper gücünüz olabilir, bu yüzden huzurunuzu koruyun.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Mars zorlayıcı bir pozisyona girerken, büyük olasılıkla su burcunun moralini bozacak ve normalden daha fazla hayal kırıklığına uğrayacak.

Kendinizi insanlara çıkışırken veya normalden daha fazla düşünürken bulabilirsiniz, bu yüzden sert çıkmadan önce nefes alın ve konuşmaya başlayın.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Oğlaklar için Mayıs ayında kariyer baskısı olacak.

İş stresi veya aile gerginliği bu ay özellikle düğmelerinize basabilir, bu yüzden bir robot gibi davranmayı bırakıp gerçek bir dinlenme planlamanın zamanı geldi.. Yüksek başarı gösterenlerin bile bazen biraz uyumaya ihtiyacı vardır.

2025 DOLUNAY TAKVİMİ

12 Mayıs 2025 Akrep Dolunay



27 Mayıs 2025 İkizler Yeni Ay



11 Haziran 2025 Yay Dolunay



25 Haziran 2025 Yengeç Yeni Ay



10 Temmuz 2025 Oğlak Dolunay



24 Temmuz 2025 Aslan Yeni Ay



9 Ağustos 2025 Kova Dolunay



23 Ağustos 2025 Başak Yeni Ay



7 Eylül 2025 Balık Ay tutulması



21 Eylül 2025 Başak Güneş tutulması



7 Ekim 2025 Koç burcunda Dolunay



21 Ekim 2025 Terazi burcunda Yeni Ay



5 Kasım 2025 Boğa burcunda Dolunay



20 Kasım 2025 Akrep burcunda Yeni Ay



5 Aralık 2025 İkizler Dolunay



20 Aralık 2025 Yay burcunda Yeni Ay



