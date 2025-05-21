21 Mayıs 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Yengeç; Bugün sakin ve kendinize güvenin, Yengeç. Bazen güvensizlik sizi başkalarından uzak hissettirebilir, ancak çevrenizdekilerin en çok değer verdiği şeyin sizin özgünlüğünüz olduğunu unutmayın. Bir partneriniz varsa, tutkuyu canlandırmak ve istekleriniz ve beklentileriniz hakkında konuşmak için iyi bir zamandır.