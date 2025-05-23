Ceyda Düvenci, çocukları ile yeni pozunu paylaştı: "Çok aşığım"

İki ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 10 Temmuz 2023'te 8 yıllık ilişkilerini 15 dakikada sonlandırmıştı. Düvenci, gönlünü radyocu Güçlü Mete'ye kaptırdı. Ancak Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın ayrılığı, magazin dünyasında konuşulmaya devam etti.