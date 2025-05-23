Ceyda Düvenci, çocukları ile yeni pozunu paylaştı: "Çok aşığım"
Sosyal medyada sık sık paylaşımda bulunan Ceyda Düvenci paylaşımlarına yenisini ekledi. Ünlü oyuncu çocukları ile yeni pozunu paylaşarak "Çok aşığım" notunu düştü.
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İki ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 10 Temmuz 2023'te 8 yıllık ilişkilerini 15 dakikada sonlandırmıştı. Düvenci, gönlünü radyocu Güçlü Mete'ye kaptırdı. Ancak Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın ayrılığı, magazin dünyasında konuşulmaya devam etti.
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Düvenci, şimdilerde NTV'nin Bambaşka Sohbetler adlı sohbet programıyla adından söz ettiriyor.
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Sosyal medya hesabını da aktif kullanan Düvenci, paylaşımlarına yenisini ekledi.
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Ünlü oyuncu çocukları ile yeni pozunu paylaşarak "Çok aşığım" notunu düştü.