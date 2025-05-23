Ceyda Düvenci, çocukları ile yeni pozunu paylaştı: "Çok aşığım"

Sosyal medyada sık sık paylaşımda bulunan Ceyda Düvenci paylaşımlarına yenisini ekledi. Ünlü oyuncu çocukları ile yeni pozunu paylaşarak "Çok aşığım" notunu düştü.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Ceyda Düvenci, çocukları ile yeni pozunu paylaştı: "Çok aşığım" - Resim : 1

İki ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 10 Temmuz 2023'te 8 yıllık ilişkilerini 15 dakikada sonlandırmıştı. Düvenci, gönlünü radyocu Güçlü Mete'ye kaptırdı. Ancak Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın ayrılığı, magazin dünyasında konuşulmaya devam etti. 

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Ceyda Düvenci, çocukları ile yeni pozunu paylaştı: "Çok aşığım" - Resim : 2

Düvenci, şimdilerde  NTV'nin Bambaşka Sohbetler adlı sohbet programıyla adından söz ettiriyor.

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Ceyda Düvenci, çocukları ile yeni pozunu paylaştı: "Çok aşığım" - Resim : 3

Sosyal medya hesabını da aktif kullanan Düvenci, paylaşımlarına yenisini ekledi.

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Ceyda Düvenci, çocukları ile yeni pozunu paylaştı: "Çok aşığım" - Resim : 4

Ünlü oyuncu çocukları ile yeni pozunu paylaşarak "Çok aşığım" notunu düştü.