Hande Erçel'den Hakan Sabancı ile romantik poz

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı, aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile sosyetik iş insanı Hakan Sabancı'nın her adımı merakla takip ediliyor.

ROMANTİK POZ

Erçel, son olarak sevgilisi Hakan Sabancı ile çektirdiği bir kareyi siyah kalp emojisiyle takipçilerine sundu. Romantik çiftin pozuna beğeni yağdı.