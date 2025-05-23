Hande Erçel'den Hakan Sabancı ile romantik poz
Türk magazin dünyasının en çok merak edilen, her adımı olay olan aşklarından biri şüphesiz Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilişkisi.. Ünlü oyuncu Hande Erçel'den yeni bir paylaşım geldi.
Aybüke Sengir
Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı, aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.
Ünlü oyuncu Hande Erçel ile sosyetik iş insanı Hakan Sabancı'nın her adımı merakla takip ediliyor.
ROMANTİK POZ
Erçel, son olarak sevgilisi Hakan Sabancı ile çektirdiği bir kareyi siyah kalp emojisiyle takipçilerine sundu. Romantik çiftin pozuna beğeni yağdı.