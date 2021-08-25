Bahçede kim var?

Selen Okan Tanyeri 25 Ağustos 2021

Bu listeye “hava çok sıcaktı, işler yoğunlaştı ve ilgilenemedim, gezmekten kendimi alamadım” diyenler de eklenebilir. O zaman buraya “Yazdan yorgun çıkan, güneşte kavrulan ve susuzluk ile başı dertte olan bir bahçe resmi çizelim Abidin!”

Oysa bahçe ile dört mevsim devamlı uğraşmalı ona sevginizi, ilginizi göstermelisiniz. Siz evde yokken de ona bakan birilerini ve sulama sistemini kurmalısınız. Bu sayede yabani otların önüne geçebilir ve bitkilerin susuzluktan kurumasını önlemiş olursunuz. Diğer türlü akılsız başın cezasını yeşil eller çeker! 10 gün bahçeden uzak kalmış biri olarak bu satırları yazıyorum. Yabani otlar neredeyse kapımızı çalıyordu, “Abla bir kahveni içerim” samimiyetiyle… Bahçeniz kaç metrekare olursa olsun her bir noktası için bakım ve planlama yapmalısınız. Bu sayede sürdürülebilir bir bahçe görüntüsüne kavuşabilirsiniz.

Sulama sistemi tercih etmiyorsanız az su isteyen bitkileri listenize ekleyebilirsiniz. Zaten susuzluk kapımızda olduğuna göre bahçelerimizi de buna göre şekillendirmeliyiz. Akıp giden suları toplamalı, yeniden işleyip kullanmalıyız. Bir başka yöntem de yağmur sularını toplamak. Bunun için özel variller kullanabilirsiniz. Sakın ola plastik şişelerle bahçenizde yağmur sularını toplamayın. Dünyaya ufak bir katkı sağlamaya çalışırken başka yerden ona gol atmayalım!

Bakımlarını tamamladıktan sonra, kuruyan dalları, çiçekleri temizleyin. Ardından da uzaktan şöyle bir bahçenize bakın! Bahçe ne istiyor? Mevsim çiçekleri ile süslenmek mi? Yosunlaşan noktalarda temizlik mi? Yıpranmış bahçe mobilyalarına bakım mı? Kötü görüntüde olan saksıları boyamak mı? Hepsini tek tek listeleyin ve ardından da uygulamasını zaman kaybetmeden yapın. Havalar soğumadan, yağışlar artmadan bahçede zaman geçirmeyi ihmal etmeyin.