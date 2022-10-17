Bebeklerin uyku saatleri nasıl düzenlenmeli?
Yaşa göre bebeklerin uyku düzenini oluştururken en önemli etkenlerin başında bebeğin yaşı gelir. Peki bebeklerin uyku saatleri nasıl düzenlenmeli? Bebek, Uyku Danışmanı ve Hemşire Seda Özcan, ay ay bebeklerin uyku saatlerine ilişkin bilgi verdi...
Seda Özcan
Her ayın ve yaşın uyku farklı uyku ihtiyacı vardır. Bu noktada bebeğimizin ihtiyaçlarını bilerek uyku işaretlerini bu ortalama saatlere göre yorumlayabilmemiz çok önemlidir. Örneğin, yeni doğan bir bebek gündüz uykuları arasında en fazla bir saat kadar uyanık kalıp gün içerisinde çok sayıda farklı uzunlukta gündüz uykusu uyurken, 6 aylık bir bebek gün içerisindeki uykuları arasında üç-dört saat kadar uyanık kalabilir ve bu nedenle de iki tane gündüz uykusuyla rahatlıkla gününü geçirebilir. Bebeklerimiz çok hızlı büyürler ve bu hızlı büyüme ile birlikte birçok ihtiyaçları gibi uyku ihtiyaçları da hızla değişir. Ebeveynler olarak onları çok iyi gözlemliyor olmamız ve bu gelişimlerine ayak uydurabilmemiz çok önemlidir.
Yenidoğan bebekler her 2,-3 saatte bir beslenirler. Dolayısı ile bütün gece uyumaları beklenmemelidir. Bebeğimizin uykusu konusunda gerçekçi beklentiler içinde olmalıyız.
6-10. Haftalarda (yani 2 -2,5 aydan sonra) gece uykuları organize şekilde oluştuğundan beslenmeden daha uzun süre; yani yaklaşık 4-5 saat blok uyku uyuyabilirler. Özellikle 6-10. haftalar içinde bir rutin oluşturmaya başlamalı ve en fazla her 90 dakikada bir daha mutlaka uyutmaya çalışılmalıdır.
Gece gündüz ayrımını oluşturduktan sonra aşağıda sizin için hazırladığımız uyku uyanıklık süreleri ve ortalama uyku sayılarını göz önünde bulundurarak bebeğinizin düzenini sağlayabilirsiniz.
- Yaş aralığı: 0-6 hafta
gündüz uyku sayısı: 4+
Uyanıklık süresi: 45-60 dakika.
Toplam uyku süresi16-18 saat.
Gece toplam uyku süresi: 9-12 saat.
Ortalama akşam yatış saati: 19.00-23.00 olarak değişkenlik gösterebilir.
- Yaş aralığı: 2 ay
gündüz uyku sayısı: 4+
Uyanıklık süresi: 60 dakika.
Toplam uyku süresi: 15.5-18 saat.
Gece toplam uyku süresi: 9-12 saat.
Ortalama akşam yatış saati: 19.00-22.00 olarak değişkenlik gösterebilir
- Yaş aralığı: 3 ay
gündüz uyku sayısı: 4+
Uyanıklık süresi: 60-90 dakika.
Toplam uyku süresi: 15.5-18 saat.
Gece toplam uyku süresi: 10-12 saat.
Ortalama akşam yatış saati: 19.00-22.00 olarak değişkenlik gösterebilir
- Yaş aralığı: 4 ay
Gündüz uyku sayısı: 3-4 uyku
Uyanıklık süresi: 1 saat 15 dk-1 saat 45 dakika.
Toplam uyku süresi: 14.5-15.5 saat.
Gece toplam uyku süresi: 11-12 saat.
Ortalama akşam yatış saati: 18.30-20.00 olarak değişkenlik gösterebilir
- Yaş aralığı: 5 ay
Gündüz uyku sayısı: 3 uyku
Uyanıklık süresi: 1 saat 30 dk-2 saat 15 dakika.
Toplam uyku süresi: 14-16 saat.
Gece toplam uyku süresi: 11-12 saat.
Ortalama akşam yatış saati: 19.00-21.00 olarak değişkenlik gösterebilir
- Yaş aralığı: 6 ay
Gündüz uyku sayısı: 3 uyku
Uyanıklık süresi: 2 saat -2 saat 30 dakika.
Toplam uyku süresi: 14-15.5 saat.
Gece toplam uyku süresi: 11-12 saat.
Ortalama akşam yatış saati: 19.00-21.00 olarak değişkenlik gösterebilir
- Yaş aralığı: 7-9 ay
Gündüz uyku sayısı: 2-3 uyku
Uyanıklık süresi: 2 saat 30 dakika -3 saat.
Toplam uyku süresi: 14-15.5 saat.
Gece toplam uyku süresi: 11-12 saat.
Ortalama akşam yatış saati: 19.00-21.00 olarak değişkenlik gösterebilir
- Yaş aralığı: 10 ay
Gündüz uyku sayısı: 2 uyku
Uyanıklık süresi: 3 saat 15 dakika -3 saat 30 dakika.
Toplam uyku süresi: 14-15 saat.
Gece toplam uyku süresi: 10-12 saat.
Ortlama akşam yatış saatı: 19.00-21.00 olarak değişkenlik gösterebilir
- Yaş aralığı: 11-12 ay
Gündüz uyku sayısı: 2 uyku
Uyanıklık süresi: 3 saat 30 dakika -4 saat 30 dakik.
Toplam uyku süresi: 13-14 saat.
Gece toplam uyku süresi: 9-12 saat.
Ortalama akşam yatış saati: 19.00-21.00 olarak değişkenlik gösterebilir
- Yaş aralığı: 12-18 ay
Gündüz uyku sayısı: 1-2 uyku
Uyanıklık süresi: 3 saat 30 dakika-4 saat 30 dakika (iki uyku için) 4 saat 30 dk-6 saat( tek uyku için)
Toplam uyku süresi:13-14 saat.
Gece toplam uyku süresi: 9-12 saat.
Ortalama akşam yatış saati: 19.00-21.00 olarak değişkenlik gösterebilir
Yukarıda bulunan süreler ortalama uyku süreleridir, bebeğinizin uyku işaretlerine göre saatleri 20 dakika esnetmeyi unutmamanızı da öneririm.
Mutlu uykular dilerim.
Yazı: Bebek ve Uyku Danışmanı ve Hemşire Seda Özcan
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