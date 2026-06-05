Başrolde Seray Kaya var
Anın büyülü atmosferinde ruhunun derinliklerine uzanan sahici bir ilk buluşma. Zarafeti, yetenekleriyle beraber ustalıkla taşıyan Seray Kaya, zirveye uzanan yolculuğunda basamakları kendinden emin adımlarla çıkıyor.
Baran Alışkan
Bu dönemde Sultana ve Kızılcık Şerbeti’nde, geçmişten bugüne birçok farklı yapımda bambaşka hayatların ve duyguların sınırlarını zorlayan yeteneklerine şahitlik ettiğimiz Seray Kaya ile zamanın fazlasıyla hızlı aktığı bir dönemde, anı durdurup sadece ‘anlatmaya’ değer ne varsa onları konuşmak için bir araya geliyoruz.
Kapağında Seray Kaya’ın bulunduğu Elele Dergisi Mayıs-Haziran 2026 sayısı çıktı!
Röportaj: Baran Alışkan
Video: Zorlu Çetin
Fotoğraf: Burcum Baygut
Styling: Batuhan Çetin
Saç: Hüseyin Açıkgöz
Makyaj: Canan Hızlı
Fotoğraf Asistanı: Mehmet Emin Çandır (Boom)
Styling Asistanı: Yusuf Kanat
Saç Asistanı: Mehmetcan Yılmaz
Makyaj Asistanı: Arzu Sezer