Başrolde Seray Kaya var

Bu dönemde Sultana ve Kızılcık Şerbeti’nde, geçmişten bugüne birçok farklı yapımda bambaşka hayatların ve duyguların sınırlarını zorlayan yeteneklerine şahitlik ettiğimiz Seray Kaya ile zamanın fazlasıyla hızlı aktığı bir dönemde, anı durdurup sadece ‘anlatmaya’ değer ne varsa onları konuşmak için bir araya geliyoruz.



Kapağında Seray Kaya’ın bulunduğu Elele Dergisi Mayıs-Haziran 2026 sayısı çıktı!

Röportaj: Baran Alışkan

Video: Zorlu Çetin

Fotoğraf: Burcum Baygut

Styling: Batuhan Çetin

Saç: Hüseyin Açıkgöz

Makyaj: Canan Hızlı

Fotoğraf Asistanı: Mehmet Emin Çandır (Boom)

Styling Asistanı: Yusuf Kanat

Saç Asistanı: Mehmetcan Yılmaz

Makyaj Asistanı: Arzu Sezer