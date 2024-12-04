Elele'nin Kapağında Hasan Can Kaya var

Yarım asıra yakın tarihiyle Elele, şimdi bir başka hikayenin peşine düşüyor ve ‘trend’lere ayak uydurmaktansa ‘fark yaratan’, özel bir yanı olan ve ayakları yere sağlam basan bir figür, Hasan Can Kaya ile bir araya geliyor. Sağlam adımlarla kariyerini inşa eden, başarısını doğal yeteneklerine ve sıkı çalışmasına borçlu olan, şöhretle bir başkasına dönüşmeyen, kendini geliştirmeyi ilke edinmiş, söyleyecek sözü olan ve tüm bunların karşılığı olarak meraklı bakışların odağında ve listelerin zirvesinde...

Hasan Can Kaya’nın etkisi altında; mizaha, zihnindeki düşüncelere, hayata, istatistikleri yerle bir eden yeteneklerine ve geleceğe dair bir sayfa açıyoruz. Karşımızda, gerçek bir ezber bozan var ve biz yarattığı etkinin farkındayız.

Elele Dergisi yılın son sayısında klişelerden sıyrılarak özel bir ismi konuk etmeye ve yeni yılı sürprizlerle karşılamaya devam ediyor. Kapağında Hasan Can Kaya’nın bulunduğu Elele Dergisi Aralık 2024-Ocak 2025 sayısı çıktı!

Tüm bayilerde ve dijital satış noktalarında.

RÖPORTAJ: BARAN ALIŞKAN

VIDEO: BEGÜM BESTE BENGÜ

FOTOĞRAF: ONUR DEMİRDAĞ

STYLING: BİLGECAN KOÇANA

SAÇ: REMZİ ATEŞ

MAKYAJ: ESMA UFUK

VIDEO ASİSTANI: BEDİRHAN TOPÇU

FOTOĞRAF ASİSTANLARI: MURAT ERDOĞAN, ATACAN BAYTOK

STYLING ASİSTANI: BARIŞ TAŞDEMİROĞLU