Kapağında Zeynep Tuğçe Bayat’ın bulunduğu Bebeğimle Elele 2024 raflarda

Anne adaylarına ve annelere rehberlik eden #BebeğimleElele; sağlık, psikoloji, eğitim, gelişim konularında uzman görüşleri, moda ve ebeveynlik konularında yol gösteren içeriğiyle yeniden raflarda!



VIDEO BUMM AGENCY / BUMM PRODUCTION

RÖPORTAJ BARAN ALIŞKAN

FOTOĞRAF ONUR DEMİRDAĞ

STYLING MİNA TANAY & BURCU ÇAM (816 STYLING)

SAÇ AKIN ÜNAL

MAKYAJ GAMZE TEKİN ALP

FOTOĞRAF ASİSTANLARI MURAT ERDOĞAN, BERKAN YAMAN

STYLING ASİSTANI SELİN SOYDAN

MAKYAJ ASİSTANI NİLAY ŞİŞMAN