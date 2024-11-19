Kapağında Zeynep Tuğçe Bayat’ın bulunduğu Bebeğimle Elele 2024 raflarda
İki kalp atışını taşıyan tek bedende, yeni bir yolculuğun başrolünde oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ile masalsı hikayesinin ilk günlerindeyiz. Bu yolculukta ışıldamanın, yeteneklerine ve sahip olduğu sıfatlara ‘anne’ olarak sonsuz bir başrol daha eklemenin zamanı geldi. ✨
Anne adaylarına ve annelere rehberlik eden #BebeğimleElele; sağlık, psikoloji, eğitim, gelişim konularında uzman görüşleri, moda ve ebeveynlik konularında yol gösteren içeriğiyle yeniden raflarda!
VIDEO BUMM AGENCY / BUMM PRODUCTION
RÖPORTAJ BARAN ALIŞKAN
FOTOĞRAF ONUR DEMİRDAĞ
STYLING MİNA TANAY & BURCU ÇAM (816 STYLING)
SAÇ AKIN ÜNAL
MAKYAJ GAMZE TEKİN ALP
FOTOĞRAF ASİSTANLARI MURAT ERDOĞAN, BERKAN YAMAN
STYLING ASİSTANI SELİN SOYDAN
MAKYAJ ASİSTANI NİLAY ŞİŞMAN