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Netflix, Red Notice filminden ilk kareyi paylaştı

Red Notice filminden ilk kare paylaşıldı. Filmin oyuncu kadrosunda yıldız oyuncular yer alıyor. Rawson Marshall Thurber imzalı Red Notice, 12 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak. Peki Red Notice konusu nedir? İşte detaylar...

Netflix, Red Notice'in ilk karesini paylaştı. Dwayne Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds'ın başrolünde yer aldığı Red Notice, Rawson Marshall Thurber imzalı.

Red Notice, 12 Kasım'da tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacak.

Red Notice Konusu

Interpol tarafından yayınlanan bir Kırmızı Bülten, dünyanın en çok aranan insanlarını yakalamak için küresel bir uyarıdır. Ancak cesur bir soygun, FBI'ın en iyi profil uzmanını (Dwayne Johnson) ve iki rakip suçluyu (Gal Gadot & Ryan Reynolds) bir araya getirdiğinde, olaylar karışık bir hal alır.

 red notice

Red Notice Oyuncu Kadrosu

Yönetmen: Rawson Marshall Thurber  

Senarist: Rawson Marshall Thurber      

Yapımcılar: Beau Flynn (FlynnPictureCo); Dwayne Johnson, Dany Garcia ve Hiram Garcia (Seven Bucks Productions) ve Rawson Marshall Thurber  

Oyuncu Kadrosu: Dwayne Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds

Yayın Tarihi: 12 Kasım 2021

Etiketler: #Netflix