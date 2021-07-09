Netflix, Red Notice filminden ilk kareyi paylaştı

Netflix, Red Notice'in ilk karesini paylaştı. Dwayne Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds'ın başrolünde yer aldığı Red Notice, Rawson Marshall Thurber imzalı.

Red Notice, 12 Kasım'da tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacak.

Red Notice Konusu

Interpol tarafından yayınlanan bir Kırmızı Bülten, dünyanın en çok aranan insanlarını yakalamak için küresel bir uyarıdır. Ancak cesur bir soygun, FBI'ın en iyi profil uzmanını (Dwayne Johnson) ve iki rakip suçluyu (Gal Gadot & Ryan Reynolds) bir araya getirdiğinde, olaylar karışık bir hal alır.

Red Notice Oyuncu Kadrosu

Yönetmen: Rawson Marshall Thurber

Senarist: Rawson Marshall Thurber

Yapımcılar: Beau Flynn (FlynnPictureCo); Dwayne Johnson, Dany Garcia ve Hiram Garcia (Seven Bucks Productions) ve Rawson Marshall Thurber

Oyuncu Kadrosu: Dwayne Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds

Yayın Tarihi: 12 Kasım 2021