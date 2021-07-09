Netflix, Red Notice filminden ilk kareyi paylaştı
Red Notice filminden ilk kare paylaşıldı. Filmin oyuncu kadrosunda yıldız oyuncular yer alıyor. Rawson Marshall Thurber imzalı Red Notice, 12 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak. Peki Red Notice konusu nedir? İşte detaylar...
Netflix, Red Notice'in ilk karesini paylaştı. Dwayne Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds'ın başrolünde yer aldığı Red Notice, Rawson Marshall Thurber imzalı.
Red Notice, 12 Kasım'da tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacak.
Red Notice Konusu
Interpol tarafından yayınlanan bir Kırmızı Bülten, dünyanın en çok aranan insanlarını yakalamak için küresel bir uyarıdır. Ancak cesur bir soygun, FBI'ın en iyi profil uzmanını (Dwayne Johnson) ve iki rakip suçluyu (Gal Gadot & Ryan Reynolds) bir araya getirdiğinde, olaylar karışık bir hal alır.
Red Notice Oyuncu Kadrosu
Yönetmen: Rawson Marshall Thurber
Senarist: Rawson Marshall Thurber
Yapımcılar: Beau Flynn (FlynnPictureCo); Dwayne Johnson, Dany Garcia ve Hiram Garcia (Seven Bucks Productions) ve Rawson Marshall Thurber
Oyuncu Kadrosu: Dwayne Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds
Yayın Tarihi: 12 Kasım 2021