Mevsimlerden yaz ve cildimizi güneşten en çok korumamız gereken zaman! Cilt lekeleriyle başınız dertteyse, sizin için derlediğimiz bakım maskelerine göz atın!





Her evde kolayca bulunabilecek sebzelerden biri olan havuçla başlıyoruz. Öncelikle birkaç adet havucu alıp rendeleyin ve suyunu sıkın. Elde ettiğiniz havuç suyuna bir miktar kil toprak birazda krem olacak değin zeytinyağı ekleyin. Bunu karıştırın ve cilt lekelerinize sürün. Devam ettiğiniz takdirde zamanla cilt lekelerinden kurtulduğunuzu göreceksiniz.Bir adet yumurtanın beyazına bir limon kabuğunu rendeledikten sonra krem olana değin karıştırın. Bu karışımı banyo yapmadan bir saat kadar önce parmak uçlarınızla masaj yaparak sürün.Bir adet elma suyuna bir adet limon suyunu karıştırın. daha sonra bu karışıma biraz zeytin yağı ile biraz da süt katın ve karıştırın. Bu karışım pomat olana değin kısık ateş üzerinde karıştırın. Bu pomad ile soğuduktan daha sonra cildinize masaj halinde günde bir kez sürün.Bu maskeyi kullanacaklar, özellikle hassas cildi olanlar dikkat etmeli. Karbonatın tahriş edici bir özelliği olduğundan dolayı hassas cilt tipi olanlar kısa süreli (birkaç dk), normal cildi olanlarda karbonat miktarına dikkat etmeliler.Yapılışı: 1 çay kaşığı karbonat üzerine 1 yemek kaşığı yoğurdu ekleyerek iyice karıştırıyoruz. Karbonat yoğurt içerisinde iyice karıştıktan sonra cilt üzerindeki lekeli bölgelere sürerek biraz bekletiyoruz. Gerekli süre kadar bekledikten sonra ılık su ile yıkayabilir sonrasında da soğuk su ile yıkayabilirsiniz. Soğuk su cilt gözeneklerinin küçülmesinde etkilidir.Cilt lekelerinden kurtulmanın bir diğer yolu da kayısı maskesi ile mümkündür. Cilt maskesi hazırlamak için gereken malzememiz son derece kolay. 2 avuç dolusu çekirdeklerinden ayıklanmış kayısı ince ince rendelenmiş gibi kıyınız. Üzerine bir tutam maydanoz, gelincik ve bir bardak nane ekleyerek suyla beraber pişirin. Lapa olana kadar pişirmeye devam edin. Son olarak ocağın altını kapatın ve 2 çorba kaşığı bulabilirseniz kaymak ilave ederek iyice yoğurun. Hazırlamış olduğunuz kayısı maskesini yüzünüzde 20 dakika bekletin. Böylelikle cildiniz lekelerden kurtulacak, parlak ve lekesiz olacak. Maskeyi sonuç alana kadar devam edebilirsiniz.Öncelikle bir tane domatesi alın ve buna bir çay kaşığı kadar limon suyu ekleyin. Ardından ise bir yemek kaşığı da yulaf ezmesi katıp hepsini güzelce karıştırın. Bu karışımı cilt lekelerinize uygulayın ve on dakika sonra ılık suyla yıkayın.Cildiniz, bitkisel cilt lekesi maskelerine karşı alerjik bir tepkime veriyorsa dermatolog kontrolünde deneyin!