Aslışah Alkoçlar'ın davet şıklığı göz kamaştırdı
Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ, katıldığı bir davette şıklığıyla kendine hayran bıraktı. Cemiyet hayatının genç ismi elbise tercihi ve fiziği ile takipçilerinden tam not aldı.
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Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in torunu, Gülşah Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar, 2021 yılında iş insanı Kaan Demirağ ile evlenmişti.Ünlü isim 2 çocuğu ve eşiyle Dubai'de yaşamını sürdürüyor.
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Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Aslışah Alkoçlar, son olarak bir arkadaşının düğününe hazırlandığı anları sosyal medya hesabında yayınladı.
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Demirağ, düğünde şıklığıyla göz kamaştırırken açık kahve tonlarında vücudu saran straplez elbisesiyle dikkat çekti.
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Kombinini büyük küpelerle tamamlayan Aslışah Alkoçlar, çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.