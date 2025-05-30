Bir süredir kanser tedavisi gören Şimal hayatını kaybetti!

Ünlü şarkıcı Şimal yıllardır kanserle mücadele ediyordu. 2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan sanatçı, geçtiğimiz yıl ise rutin kontroller sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti.

4 Mayıs'ta aniden rahatsızlanan Şimal, acil olarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Daha önce üç kez metastaz geçirdiği bilinen 39 yaşındaki şarkıcının durumu kritikti.

ŞİMAL HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü şarkıcı Şimal'den acı haber geldi. 39 yaşındaki şarkıcı hayatını kaybetti. Şarkıcının ölüm haberi şahsi Instagram hesabından duyuruldu.

NECATİ ARICI'DAN 'YALANLAMA' GELMİŞTİ

Hastalığı üç kez metastaz yapan Şimal'in vefat ettiği yönünde söylentiler yayılması üzerine dün akşam şarkıcının eşi Necati Arıcı'dan açıklama gelmişti.

"ÖLÜM HABERLERİ YALAN"

Vefat söylentilerini yalanlayan Necati Arıcı, Instagram paylaşımında, "Eşimin durumu kritik. Ölüm haberi yalandır" ifadelerini kullanmıştı.

ŞİMAL KİMDİR?

Şarkıcı Şimal 25 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 400'e yakın bestesi bulunan genç şarkıcı, ilk olarak 2012 yılında çıkış yapatı. Başlangıç adlı albümünün prodüktörlüğünü Özken Ulusoy, aranjörlüğünü Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlendi.

Söz ve müziği Şimal Tebessüm Eden'e ait olan albümde aranjörü Taşkın Sabahtan'ın yaptığı Şimal Yıldızı adlı şarkının klip yönetmenliğini ise Enmir Khalilzadeh üstlendi.