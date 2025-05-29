Netflix dizileri burç olsaydı sen hangisi olurdun?
Her burcun bir enerjisi, bir tarzı, bir havası var. Peki; bu enerjileri Netflix dizileriyle eşleştirsek nasıl olurdu? Kimimiz Stranger Things gibiyiz, kimimiz tam bir Bridgerton ruhu taşıyor. Astroloji tutkunları için burçlara özel Netflix eşleştirmeleri burada!
Netflix dizileriyle burçları bir araya getirdik, ortaya hem eğlenceli hem de “tam da ben!” dedirten bir liste çıktı. Aslan burcu sahnede parlamayı bırakmaz, tıpkı Emily in Paris’in Emily’si gibi. Başaklar detaylarda boğulurken The Queen’s Gambit’teki satranç tahtasında strateji kuruyor olabilir. Akrepler ise Dark’ın içinden geçiyor.
Koç — The Witcher
Cesur, lider ruhlu, mücadeleci Koçlar tam bir The Witcher! Geralt gibi güçlü, savaşçı ve "önce ben atlarım" kafasında olan bir burç başka kim olabilir ki?
Boğa — Bridgerton
Lüks, romantizm ve estetik! Boğalar için Bridgerton’dan daha uygun bir dizi düşünemeyiz. Hem drama hem zarafet bir arada.
İkizler — You
İkizler’in çift karakterli yapısına tam uyan bir dizi: You. Joe Goldberg’in zihin oyunları, çelişkili halleri, konuşkan ama karanlık iç dünyası… Tam bir ikizler enerjisi.