Netflix dizileri burç olsaydı sen hangisi olurdun?

Netflix dizileriyle burçları bir araya getirdik, ortaya hem eğlenceli hem de “tam da ben!” dedirten bir liste çıktı. Aslan burcu sahnede parlamayı bırakmaz, tıpkı Emily in Paris’in Emily’si gibi. Başaklar detaylarda boğulurken The Queen’s Gambit’teki satranç tahtasında strateji kuruyor olabilir. Akrepler ise Dark’ın içinden geçiyor.