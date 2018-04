Kil maskesi nasıl yapılır?

Taze bir cilt için kil maskesinden yardım alın. Kil maskesi nedir, nasıl yapılır, nasıl temizlenir? Hepsi bu yazıda!

Kil maskesi nedir?

Kil maskesi uygulaması her cilt tipi için uygun olan bir maske... Cildi güzelleştirmek için kullanabilecek doğal madde çeşitlerinin arasında kil, muhtemelen en etkilisi... Tek başına veya diğer maddelerle karışık olarak kullanılan kil, her tür cildi temizler, sıkılaştırır ve besler, toksinleri atar, ucuz, çok amaçlı ve kullanımı son derece basittir.

Kil, sulandırılmış alüminyum silika ile meydana gelen bir tortudur ve granitin yavaş aşınması ile oluşur. Değişik oranlarda demir oksit, tuzlar, kalsiyum ve oligo elementler gibi değişik elementler, kile terapi niteliklerini ve rengini verir.

Kirleri, cildin en derin tabakalarından dışarı çıkartabilir. Cildin içindeki sıvı mekanizmasını düzenlemeye yardım ederek iyileşmeyi ve yeniden yapılanmayı hızlandırır. Ve antiiltihabik ve analjezik olarak, alerjik reaksiyona sebep olmaz.



Maske için kil seçerken nelere dikkat edilmeli?

Birçok kil (veya kaolin) ürünleri, sağlık dükkanlarında ve eczanelerde bulunabilir. İyi maskeler yapmak için, çok ince, beyaz veya yeşil kile ihtiyacınız var. En ucuzlarından olan parçalanmamış ürünler alırsanız, bir mikser içinde parçalayın. Dokuyu test etmenin en iyi yolu, küçük bir miktarı eliniz üzerinde denemektir: Pütürlü bir his vermemelidir. Beyaz kil en doğal olanıdır ve normal ve karma ciltler için tercih edilir. Yeşil kil, daha güçlü terapi etkiye sahiptir ve daha kurutucudur, bu yüzden yağlı cilt için uygundur.

* Etkili olması için bir kil maskesi, haftada en az bir kez uygulanmalıdır.

* Kuru cilt için kil maskesi kullanırken dikkat edilmelidir. Kuru ciltte de toksinleri ve ölü hücreleri çıkartmak için faydalı olabilir, fakat karışıma sulandıran bir madde (bitkisel yağ, bitki veya zeytin yağı örneğin) ilave etmek önemlidir ve maske, cildin “çekilmeye” başladığı hissedilir hissedilmez çıkartılmalıdır.



Kil maskesi nasıl yapılır?

İşte evde basitçe hazırlayabileceğiniz birkaç tarif...



Kil Maskesi

Malzemeler

1 çay kaşığı kil

1 çay kaşığı limon

1 çay kaşığı aspirin tozu

Hazırlanışı

2 adet aspirin ezilerek, 1 çay kaşığı kadar aspirin tozu elde edilir. Kilin içerisine sırasıyla limon ve aspirin tozu ilave edilir. 20 dakika bekletilerek, ciltten arındırılır. Kil maskesi yüzünüzde gereğinden fazla ısınma yaparsa, 20 dakika beklemeden yüzünüzü kil maskesinden arındırın. 10 günde 1 bu kil maskesi tarifini kullanabilirsiniz.