Anasayfa Magazin Tolga Sarıtaş'a eşinden romantik doğum günü kutlaması! Pastadaki detay dikkat çekti
Tolga Sarıtaş'a eşinden romantik doğum günü kutlaması! Pastadaki detay dikkat çekti
TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat'ta Altay karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, dün 34 yaşına girdi. Şimdilerde baba olmaya hazırlanan Sarıtaş'a eşinden romantik bir kutlama geldi. Pastadaki Husband ve Dad yazısı dikkatlerden kaçmadı. Çiftin samimi halleri beğeni topladı.
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'Baba'', "Güneşin Kızları", "Kötü Çocuk", "Söz", "Arıza", "Teşkilat" gibi dizilerde rol alan tasarımcı Zeynep Mayruk ile 2024 yılının Şubat ayında nişanlanmıştı, 27 Haziran'da ise hayatını birleştirmişti.
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Çiftren müjdeli haber gelmişti ve erkek bebek beklediklerini açıklamışlardı.
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Tolga Sarıtaş, dün 34 yaşına girdi. Şimdilerde baba olmaya hazırlanan Sarıtaş'a eşinden romantik bir kutlama geldi.
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Mayruk, doğum gününden kareleri “Canımın içi! Hayat arkadaşım, iyi ki doğdun! İyi ki varsın! Çok!” notuyla paylaştı.