Tolga Sarıtaş'a eşinden romantik doğum günü kutlaması! Pastadaki detay dikkat çekti

'Baba'', "Güneşin Kızları", "Kötü Çocuk", "Söz", "Arıza", "Teşkilat" gibi dizilerde rol alan tasarımcı Zeynep Mayruk ile 2024 yılının Şubat ayında nişanlanmıştı, 27 Haziran'da ise hayatını birleştirmişti.