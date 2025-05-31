Tolga Sarıtaş'a eşinden romantik doğum günü kutlaması! Pastadaki detay dikkat çekti

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat'ta Altay karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, dün 34 yaşına girdi. Şimdilerde baba olmaya hazırlanan Sarıtaş'a eşinden romantik bir kutlama geldi. Pastadaki Husband ve Dad yazısı dikkatlerden kaçmadı. Çiftin samimi halleri beğeni topladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Tolga Sarıtaş'a eşinden romantik doğum günü kutlaması! Pastadaki detay dikkat çekti - Resim : 1

'Baba'', "Güneşin Kızları", "Kötü Çocuk", "Söz", "Arıza", "Teşkilat" gibi dizilerde rol alan tasarımcı Zeynep Mayruk ile  2024 yılının Şubat ayında nişanlanmıştı, 27 Haziran'da ise hayatını birleştirmişti.

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Tolga Sarıtaş'a eşinden romantik doğum günü kutlaması! Pastadaki detay dikkat çekti - Resim : 2

Çiftren müjdeli haber gelmişti ve erkek bebek beklediklerini açıklamışlardı. 

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Tolga Sarıtaş'a eşinden romantik doğum günü kutlaması! Pastadaki detay dikkat çekti - Resim : 3

Tolga Sarıtaş, dün 34 yaşına girdi. Şimdilerde baba olmaya hazırlanan Sarıtaş'a eşinden romantik bir kutlama geldi.  

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Tolga Sarıtaş'a eşinden romantik doğum günü kutlaması! Pastadaki detay dikkat çekti - Resim : 4

Mayruk, doğum gününden kareleri “Canımın içi! Hayat arkadaşım, iyi ki doğdun! İyi ki varsın! Çok!” notuyla paylaştı.